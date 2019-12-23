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「以為退出能成全大局」 郭台銘：真心後悔退選

選戰倒數計時 新光金大公主最想給弱勢力量

2019-12-23 21:53經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

41歲的新光金控大公主吳欣盈投身不分區立委選舉，短短一個多月以來，人更漂亮了、態度也更加親切。除了透過退休、台灣競爭力等議題凸顯專業，還不忘關懷弱勢。她表示，選戰倒數計時，最想衝刺的事情是「empower弱勢（給弱勢力量）」。

吳欣盈今（23）日大方分享投身選舉的心得。儘管花樣不少，像是幫台灣民眾黨的同黨立委站台、到淡水發面紙給民眾、到南京東路與光復北路口送紙杯咖啡給民眾、上電視秀廚藝、到校園演講，樣樣都難不倒她，「昨天還跟媽媽講，比申請大學輕鬆多了」。

距離明年1月11日立委選舉剩下19天，吳欣盈說，先前重心在退休、銀髮、台灣競爭力、女權，未來19天，將著重在弱勢與公益領域，把自己在緬甸家醫、口述歷史、生態保育、女性健康、科技教育等的國際性慈善專案，與更多人分享。

以緬甸家醫為例，吳欣盈2013年第一次前往該地考察，儘管當時不少人提議，新光醫院應該到緬甸蓋醫院，但吳欣盈考量緬甸的電力供應僅40%，與美國的國際醫療組織（GHETS）商討後，決定從家醫領域切入，共同推出緬甸家醫方案。

吳欣盈不但在2017年促成澳洲的基金公司Manan Trust加入緬甸家醫方案，願意出資把該方案在仰光的成功模式複製到另個城市曼德勒，還在2018年讓仰光兩所醫學院成立家醫系，採用緬甸家醫方案的課程教材。

新光金控大公主吳欣盈。記者侯永全/攝影
新光金控大公主吳欣盈。記者侯永全/攝影
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緬甸吳欣盈

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