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華銀統籌主辦世界明珠300億元聯貸案 有三大主因

2019-12-23 18:42經濟日報 記者林子桓／即時報導

華南銀行統籌主辦南港「世界明珠」建案新台幣300億元聯貸案於今（23）日簽約，共有14家金融機構參與該案。華銀董座張雲鵬指出，會承辦這個開發案，有三大主因，包括：看好南港未來發展、坪數大價值高以及南港輪胎是華銀60年的老客戶。

該案由華銀統籌主辦並擔任管理行、台灣銀行共同主辦，參貸行包括台企銀、彰銀、新光、上海、合庫、安泰及農業金庫等七家銀行，以及國票、兆豐票、萬通票、大中票及合庫票等五家票券公司，共計達14家金融機構參貸。

張雲鵬今日與南榮開發名譽董事長林學圃、董事長張昌平、元瑞開發及智凱開發董事長王中正以及13家金融機構代表共同簽署聯貸合約。張雲鵬指出，該案為華銀近年來籌組聯貸案的最大案子。

張雲鵬指出，三大主因讓華銀承辦該案，一為、瞄準南港地區未來發展，就像台北持續往東開發的概念很像，或許未來5至10年後，南港將是未來台北新興地區，現在看南港如同看101一樣，非常有潛力發展。其次，該案坪數達9,000多坪，土地面積相當大，土地本身價值也高以且擔保品充足。第三，南港輪胎是華銀60年的老客戶，因此華銀勢必要出來主辦這個案子。

張雲鵬指出，該案尚未公開時，聯強國際就以每坪100萬元，共花費63億元，購置商業大樓近半數，共12層作為全球營運總部使用，而六棟住宅大樓中，也賣出53戶住宅，共約百億元，如此可見相當看好後市。

世界明珠開發案新台幣300億元聯貸案簽約典禮由南榮開發建築股份有限公司名譽董事長...
世界明珠開發案新台幣300億元聯貸案簽約典禮由南榮開發建築股份有限公司名譽董事長林學圃（左）、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬（右）共同簽署。華南銀行／提供
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華銀聯貸案合庫

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