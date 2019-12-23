華銀統籌主辦世界明珠300億元聯貸案 有三大主因

華南銀行統籌主辦南港「世界明珠」建案新台幣300億元聯貸案於今（23）日簽約，共有14家金融機構參與該案。華銀董座張雲鵬指出，會承辦這個開發案，有三大主因，包括：看好南港未來發展、坪數大價值高以及南港輪胎是華銀60年的老客戶。

該案由華銀統籌主辦並擔任管理行、台灣銀行共同主辦，參貸行包括台企銀、彰銀、新光、上海、合庫、安泰及農業金庫等七家銀行，以及國票、兆豐票、萬通票、大中票及合庫票等五家票券公司，共計達14家金融機構參貸。

張雲鵬今日與南榮開發名譽董事長林學圃、董事長張昌平、元瑞開發及智凱開發董事長王中正以及13家金融機構代表共同簽署聯貸合約。張雲鵬指出，該案為華銀近年來籌組聯貸案的最大案子。

張雲鵬指出，三大主因讓華銀承辦該案，一為、瞄準南港地區未來發展，就像台北持續往東開發的概念很像，或許未來5至10年後，南港將是未來台北新興地區，現在看南港如同看101一樣，非常有潛力發展。其次，該案坪數達9,000多坪，土地面積相當大，土地本身價值也高以且擔保品充足。第三，南港輪胎是華銀60年的老客戶，因此華銀勢必要出來主辦這個案子。