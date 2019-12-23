全球人壽林文惠攜同仁 送暖失依兒少過冬至

全球人壽秉持「因為愛，責任在」的品牌理念，攜手忠義基金會於12月21日舉辦「黛姐姐冬至攜手愛」志工活動，由全球人壽副董事長林文惠擔任愛心大使，邀請同仁一起擔任志工，帶領忠義基金會小朋友體驗人生中首次做造型湯圓，歡慶冬至。

並同時結合保戶子女獎學金公益加一加及CSR專區上線的「娘家永在x全球人壽」影片公益活動，捐款新台幣20萬元，並贈送每位孩童聖誕禮物「樂活寶書包」，讓小朋友在冷冷的冬天擁有大家暖暖的愛。

全球人壽副董事長林文惠表示，今年公司成立25週年，一直以來致力於回饋社會，近年更獲得各界獎項肯定。2019年，全球人壽發布首本企業社會責任（CSR）報告書，所涵蓋之永續發展目標(SDGs)高達14項為目前同業最多，官網CSR專區亦於年底暖心上線(https://www.transglobe.com.tw/campaign/csr/Views/Home/index.html )，展現全球人壽25年來CSR相關成果，包括獲得108年體育推手獎贊助類金質獎及長期贊助獎；以及屢獲肯定的「我的棒球夢─馬祖棒球營」及「我的一畝茶」等公益專案。

林文惠進一步說明，全球人壽與忠義基金會合作拍攝「娘家永在x全球人壽」影片，敘述許多「愛與責任」的故事。一句「媽媽！」在影片中，被小女孩喚著媽媽的保育員青雯媽媽，在忠義育幼園擔任11年的保育員工作，跟小女孩看似母女的互動，乘載的是每一刻不求回報的愛與責任。如同保險業的本質與從業人員推廣保險的初衷，幫助更多保戶守護大家所愛之人的具體行動，因為每個愛無怨無悔付出的心，都有「責任，讓我們有了被需要的價值，進而感受愛的意義。」

全球人壽表示，為向大眾傳遞「愛與責任」的CSR理念，特別透過「娘家永在x全球人壽」影片邀請大眾響應公益，原訂於12月20日前達成5萬次瀏覽量即捐款5萬元年節加菜金給忠義，影片一釋出獲得廣大迴響，在短短一週內即達成5萬次瀏覽量目標。不僅「解鎖」原本的年節加菜金5萬元，全球人壽更加碼，連同保戶子女獎學金公益加一加活動，總計捐款20萬元予忠義基金會，以期協助失依兒少籌措教育經費。

在忠義基金會裡，住著許多失去家庭的孩子，從1953年創立收容軍眷遺孤，到1983年開始收容棄嬰、遊童等安置，他們需要的不只是憐憫與物資，而是與家一同消失的安全感。這些日夜照顧他們的保育員媽媽，就是孩子漂泊等家的避風港，雖然他們終究會分離，但如同「娘家永在x全球人壽」的英文片名「Home」一樣，只要基金會還在的一天，就永遠是孩子的娘家。青雯媽媽一句「我在這裡等你回來喔」，也惹哭大批網友。而庭均媽媽面對每一次倒數的分離，當下都很難過，但是抱著孩子們會回來尋根，這樣期待的心，一年又一年地繼續做下去。

全球人壽表示，多年來運用企業的力量，致力成為忠義基金會及保育員媽媽們的後盾，和保育媽媽們用「愛＋責任」的精神，積極讓這個娘家能永續，讓失依兒少們的「娘家永在」，期待成為孩子們在成長過程中，強而有力的後盾，延續全球人壽「因為愛，責任在」的品牌理念，期望能拋磚引玉，讓更多人認識保育員媽媽的故事。