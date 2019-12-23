親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

余苑綺兒緊急開刀手術順利 換她自己動刀救肝

中職／中華隊若未闖進奧運 明星賽首度取消

全球人壽林文惠攜同仁 送暖失依兒少過冬至

2019-12-23 17:26經濟日報 記者葉憶如／即時報導

全球人壽秉持「因為愛，責任在」的品牌理念，攜手忠義基金會於12月21日舉辦「黛姐姐冬至攜手愛」志工活動，由全球人壽副董事長林文惠擔任愛心大使，邀請同仁一起擔任志工，帶領忠義基金會小朋友體驗人生中首次做造型湯圓，歡慶冬至。

並同時結合保戶子女獎學金公益加一加及CSR專區上線的「娘家永在x全球人壽」影片公益活動，捐款新台幣20萬元，並贈送每位孩童聖誕禮物「樂活寶書包」，讓小朋友在冷冷的冬天擁有大家暖暖的愛。

全球人壽副董事長林文惠表示，今年公司成立25週年，一直以來致力於回饋社會，近年更獲得各界獎項肯定。2019年，全球人壽發布首本企業社會責任（CSR）報告書，所涵蓋之永續發展目標(SDGs)高達14項為目前同業最多，官網CSR專區亦於年底暖心上線(https://www.transglobe.com.tw/campaign/csr/Views/Home/index.html )，展現全球人壽25年來CSR相關成果，包括獲得108年體育推手獎贊助類金質獎及長期贊助獎；以及屢獲肯定的「我的棒球夢─馬祖棒球營」及「我的一畝茶」等公益專案。

林文惠進一步說明，全球人壽與忠義基金會合作拍攝「娘家永在x全球人壽」影片，敘述許多「愛與責任」的故事。一句「媽媽！」在影片中，被小女孩喚著媽媽的保育員青雯媽媽，在忠義育幼園擔任11年的保育員工作，跟小女孩看似母女的互動，乘載的是每一刻不求回報的愛與責任。如同保險業的本質與從業人員推廣保險的初衷，幫助更多保戶守護大家所愛之人的具體行動，因為每個愛無怨無悔付出的心，都有「責任，讓我們有了被需要的價值，進而感受愛的意義。」

全球人壽表示，為向大眾傳遞「愛與責任」的CSR理念，特別透過「娘家永在x全球人壽」影片邀請大眾響應公益，原訂於12月20日前達成5萬次瀏覽量即捐款5萬元年節加菜金給忠義，影片一釋出獲得廣大迴響，在短短一週內即達成5萬次瀏覽量目標。不僅「解鎖」原本的年節加菜金5萬元，全球人壽更加碼，連同保戶子女獎學金公益加一加活動，總計捐款20萬元予忠義基金會，以期協助失依兒少籌措教育經費。

在忠義基金會裡，住著許多失去家庭的孩子，從1953年創立收容軍眷遺孤，到1983年開始收容棄嬰、遊童等安置，他們需要的不只是憐憫與物資，而是與家一同消失的安全感。這些日夜照顧他們的保育員媽媽，就是孩子漂泊等家的避風港，雖然他們終究會分離，但如同「娘家永在x全球人壽」的英文片名「Home」一樣，只要基金會還在的一天，就永遠是孩子的娘家。青雯媽媽一句「我在這裡等你回來喔」，也惹哭大批網友。而庭均媽媽面對每一次倒數的分離，當下都很難過，但是抱著孩子們會回來尋根，這樣期待的心，一年又一年地繼續做下去。

全球人壽表示，多年來運用企業的力量，致力成為忠義基金會及保育員媽媽們的後盾，和保育媽媽們用「愛＋責任」的精神，積極讓這個娘家能永續，讓失依兒少們的「娘家永在」，期待成為孩子們在成長過程中，強而有力的後盾，延續全球人壽「因為愛，責任在」的品牌理念，期望能拋磚引玉，讓更多人認識保育員媽媽的故事。

不是僅僅捐款，全球人壽這次也透過志工活動，帶領孩子們一起搓湯圓、親身接觸稻米收割、採茶及揉茶等自然體驗活動，讓孩子們在玩樂中認識、體驗大自然，用最實際的方式延續每一份關愛，善盡企業社會責任，就像在孩子心中種下愛的種子，有更多勇氣面對漫漫的成長過程，在未來也能有更多的愛，回饋社會。

全球人壽「黛姐姐冬至攜手愛」邀同仁一起送暖失依兒少捐助20萬教育金予忠義基金會。...
全球人壽「黛姐姐冬至攜手愛」邀同仁一起送暖失依兒少捐助20萬教育金予忠義基金會。全球人壽提供。
分享

捐款志工

延伸閱讀

賴清德臉書發冬至文 祝福「冬至平安、圓滿台灣...

年終保單健檢 專家建議掌握3要點保障無漏洞

越南妻帶5歲女兒回越南娘家 台灣丈夫控告妻子...

保單也要斷捨離！年終健檢3撇步 讓錢花在刀口...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

專家：市場轉趨保守 人民幣匯市量縮盤整

2019-12-23 17:14

從外行人變內行人 央行教你如何辨識真假鈔

2019-12-23 18:01

強化數位金融服務 2022年郵局ATM將可掃臉提款

2019-12-23 15:49

精誠+桃園市府 推「行動繳費通」

2019-12-23 14:34

台商個人資金回台傳承 北富銀建議：走解釋令較有利

2019-12-23 12:49

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:37

日圓低點該怎麼接？銀行換匯巧門 只教大戶熟客

2019-12-23 09:00

防不肖業務員侵占保費 保險局訂六道防線

2019-12-23 06:08

保費變貴了！ 7保險新制明年上路

2019-12-23 00:15

合庫攻柬國 再下一城

2019-12-23 00:08

銀行賣保單 明年不悲觀

2019-12-22 23:29

銀行賣保單 改打資產傳承牌

2019-12-22 23:26

保險七大新制 下月上路

2019-12-22 23:26

銀行搶房貸商機 三路出擊

2019-12-22 23:12

房貸貨比三家…善用試算平台

2019-12-22 23:09

李紀珠掌全球玉山科協

2019-12-21 02:16

吳欣盈獻策 海外打團體戰

2019-12-21 02:16

渣打強攻財管 瞄準年輕人

2019-12-21 02:16

外銀搶先布局財管 擴大市場

2019-12-20 23:33
看更多

熱門文章

保費變貴了！ 7保險新制明年上路

2019-12-23 00:15

日圓低點該怎麼接？銀行換匯巧門 只教大戶熟客

2019-12-23 09:00

保險七大新制 下月上路

2019-12-22 23:26

美擴大防堵華為 台積應變

2019-12-22 23:59

影／星宇二號機來了 張國煒親駕返國

2019-12-23 10:12

蘋果攻電競PC 台系鏈大進補

2019-12-22 23:14

印尼紡織大王 化身掃樓大戶

2019-12-22 23:32

國瑞 拿下豐田小休旅組裝權

2019-12-22 23:30

美光、友達擴廠 中科趕進度

2019-12-22 23:29

銀行賣保單 明年不悲觀

2019-12-22 23:29

遠航消費者專戶短缺現金3千萬 民航局：未到動用時機

2019-12-23 10:14

防不肖業務員侵占保費 保險局訂六道防線

2019-12-23 06:08

5G頻譜競標 挑戰500億

2019-12-22 23:33

銀行賣保單 改打資產傳承牌

2019-12-22 23:26

合庫攻柬國 再下一城

2019-12-23 00:08

名家觀點／虎口無牙的財政紀律

2019-12-22 23:02

中山北路地標星巴克要關了！1月2日為最後營業日

2019-12-23 16:27

遠航無預警停飛 至今日受理退票已達6.5萬餘筆

2019-12-22 21:33

羊毛出在羊身上…5G資費 恐比4G貴兩成

2019-12-22 23:37

5G競標金額 首度突破500億元大關

2019-12-23 11:25

大尺寸面板迎春燕？ 廣州超視堺恢復裝機作業

2019-12-23 00:36

超視堺10.5代廠 恢復裝機

2019-12-23 00:03

減輕長照家庭壓力 中區國稅局：明年所得稅扣稅12萬

2019-12-23 10:03

5G標金 周一衝500億元

2019-12-23 00:01

PA、CCL技術\ 外資：台廠4星壓陸廠

2019-12-23 14:47

國產車廠引進新車款 投資壓力大

2019-12-22 23:27

精測傳5G手機5奈米測試初量產 明年4月放量

2019-12-23 10:11

30歲出頭 宋大江眼光精準

2019-12-22 23:28

銀行搶房貸商機 三路出擊

2019-12-22 23:12

春節油氣價依例凍漲 斥電價不可能一次漲五成

2019-12-23 13:43

宋大江下一步…鎖定物流製造業

2019-12-22 23:27

小心勞保黃牛 害你得不償失

2019-12-23 14:42

來去新竹住一晚 可遍覽交大歲末光雕 、城市躲貓貓燈區

2019-12-22 23:35

中火廢水處理廠25日起測試 8部機組同時運轉

2019-12-23 12:35

新聞中的法律／對商業法院的期待

2019-12-22 22:24

證券期貨損失扣除 兩個注意

2019-12-22 22:24

群聯受惠遊戲機與5G題材 外資升評至買進

2019-12-23 10:12

台表科 明年獲利戰新高

2019-12-23 14:34

李中旺專訪／明泰迎5G 搶百年難得商機

2019-12-22 22:59

PCB台商Q3產值 超預期 年增1.7%

2019-12-23 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top