協助女性創業 第一銀行獲勞動部肯定

女性經濟力在現今社會扮演重要的角色，世界各國政府與重要經貿組織均致力於協助女性創業與就業，並努力營造女性創業及就業之友善且平等環境，第一銀行為響應政府政策，協助勞動部推展「微型創業鳳凰貸款」及「就業保險失業者創業貸款」，長期致力推動友善創業環境及促進社會經濟發展，獲勞動部頒獎肯定。

第一銀行協助婦女、中高齡國民及離島居民發展微型企業，增加創業成功機會，提升勞動參與率，截至2019年10月底，「微型創業鳳凰貸款」共貸放659戶，貸放金額3.78億元，核貸率達95.5%。

另外，隨著時代進步及就業市場男女平等觀念普及，現代女性經濟自主權愈來愈高，消費實力亦逐年攀升，其中投入房市的女性不在少數，第一銀行配合政府政策推動普惠金融及性別平等意識，提供友善金融服務，近三年來女性房貸及個人非消費性貸款獲貸金額逐年提高，貸款金額超過620億元，顯示第一銀行對於貸款之性別平權的重視與認同。