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新光1月4日登高大賽 吳欣盈、柯文哲將共同鳴槍

2019-12-23 16:23經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

極負盛名的新光摩天大樓登高大賽，將於2020年1月4日舉行，新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈今（23）日表示，她將與台北市長柯文哲共同鳴槍，宣示為全齡健康而跑。

吳欣盈是台灣民眾黨提名的不分區立法委員，柯文哲是台灣民眾黨主席，兩人共同鳴槍，除了透過登高活動鼓勵全民養成運動習慣，一步一步跑出健康人生，另外也有不分藍綠、攜手改變（change together）、要讓台灣更好的政治意涵。

台灣即將邁入超高齡社會，健康老化是每個人最重要的功課，新光摩天大樓登高大賽向來以健康安全為訴求、以公益為號召，1994年10月舉辦第一屆，先前已經舉辦過38次，即將在明年1月4日登場的第39屆，活動主題為，「為全齡健康而跑」。

新光摩天大樓登高大賽有濃厚的公益色彩，每人報名費從早年每人200元到現在每人400元，全數捐做公益。它也是國內CP值名列前茅的登高活動，參賽者拿回的報名禮、完賽禮，都超過報名費一倍以上。

吳欣盈向來熱衷公益，明年1月4日當天，她將代表捐贈兩台「配備12導程心電圖的救護車」，實際交車給台北市與新北市的消防局單位，購置救護車的款項來自第36屆登高活動報名費及新光人壽慈善基金會所補助的差額。

新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈。記者侯永全／攝影
新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈。記者侯永全／攝影
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吳欣盈摩天大樓

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