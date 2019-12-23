強化數位金融服務 2022年郵局ATM將可掃臉提款

中華郵政公司近年積極發展數位金融、拓展行動支付業務，目前中華郵政VISA發卡量達360萬張，董事長吳宏謀今（23）日宣布，明（2020）年第1季將可持卡搭乘（高捷、桃捷）大眾運輸系統」，下半年將與悠遊卡洽談合作。另外，中華郵政也強化ATM功能，包括後（2021）年起推動部分ATM掃QR Code無卡提款，2022年將朝人臉掃描提款方向努力。

中華郵政董事長吳宏謀說，他希望把郵政VISA金融卡變成民眾的生活卡，無論交通、小額消費、繳稅、都能使用。他指出，中華郵政還規劃明（2020）年陸續推動「i郵箱QR Code支付」、「i郵箱金融卡支付」、「ATM增加QR Code無卡提款功能」及「郵政VISA金融卡搭乘（高捷、桃捷）大眾運輸系統」等多項服務，便利民眾生活。

儲匯處處長陳佳莉表示，中華郵政VISA金融卡目前發卡量為360萬張，預計明年第1季前讓民眾可以持卡搭乘高捷、桃捷，目前仍在測試中，希望可在明年上線，甚至擴大至其他電子票證，讓民眾使用起來更方便。

目前許多信用卡都與悠遊卡結合，可以搭乘大眾運輸工具，也可在多處進行小額消費，郵政對此有有意擴大市場性，陳佳莉說，悠遊卡正在申請電子票證，申請執照後才能轉帳，預計明下半年VISA金融卡將與悠遊卡進行合作。

另外，中華郵政預計明年底前，選擇比較大的郵局進行試辦，2021年開始配合ATM汰換作業，將新增680台可提供QR Code無卡提款功能的ATM；預計2022年推出掃臉就能提款的ATM功能。