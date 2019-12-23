精誠攜手桃市府 推「行動申辦繳費通」

精誠（6214）今（23）日宣布，與經濟部工業局、桃園市政府攜手合作，透過經濟部工業局的「智慧城鄉生活應用補助計畫」，協助桃園市政府打造行動申辦繳費通平台，提供行動申辦、多元支付、行動憑證、響應式網頁（RWD）設計、MyData串接整合5大創新科技應用。

精誠表示，為貼近民眾使用體驗，精誠特別在行動申辦繳費通平台導入RWD設計模式，民眾透過任何行動載具或桌機都能順暢使用800種便民服務，也串接整合MyData系統，自動驗證民眾個人資料，透過一站式的數位政府服務，免去奔走各機關申辦業務的辛勞。

針對繳費項目，精誠也提供多元的繳費管道，除既有的電子付費與超商繳費，也新增LINE Pay、街口支付、台灣PAY、悠遊付等行動支付工具，讓民眾繳付122項罰鍰項目與330項規費項目及地方稅等，變得更加方便。由於民眾過往在繳納查詢時，只能透過桌機版進行自然人憑證插卡驗證，精誠為滿足手機身分認證需求，特別導入創新的行動憑證驗證服務，並提供常用個人聯絡資訊紀錄功能，大幅節省民眾申請文件時間。

精誠資訊消費市場事業體總經理楊世忠表示，智慧城市是物聯網應用的重要場域，各縣市政府無不積極透過創新數位科技，協助提升治理效率與市民生活品質。此次協助桃園市府打造全新的行動申辦繳費通平台，透過行動申辦、多元支付、行動憑證謄本查驗、MyData等一次到位的服務，期提升政府效率及服務品質。

桃園市政府指出，桃園市近年來除積極推動科技產業發展，深入連結航空城、亞洲．矽谷計畫與前瞻基礎建設，同時也積極透過創新科技應用，提供更便捷、貼心的市民服務，這次由深耕資訊服務領域多年的精誠資訊，協助打造全新的行動申辦繳費通平台，透過科技應用連結各項市民服務，發展出多元便利的資訊服務應用，不但大幅提升市府資源運用效率、改善市民生活品質，也能進行最佳化的都市管理與服務。