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台灣高鐵總旅運將突破六億人次 免費車票等你抽

2019-12-23 15:12經濟日報 記者楊文琪／即時報導

台灣高鐵總旅運即將突破六億人次，為感謝民眾支持，高鐵公司推出「六億搭乘 好事加乘」歡慶活動，即日起至2020年1月31日止，民眾至高鐵活動網站猜第六億人次旅客的進站車站，即有機會抽中標準車廂免費車票。

此外，玩闖關小遊戲、或分享活動網站給好友，都有機會獲得免費車票或半價車票，總獎項高達416個。不限抽獎次數，歡迎民眾踴躍參加，與台灣高鐵一同迎接旅運新里程碑，祝福大家日常好事一直加乘（活動網址）。

同時，為答謝購票乘客，第六億名旅客將可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限搭乘台灣高鐵。而前、後一名購票的旅客（第599,999,999與600,000,001名乘客），則獲得「高鐵假期商務車廂自由行雙人遊」，前、後二名購票的旅客（第599,999,998與600,000,002名乘客），獲贈「高鐵假期商務車廂豐富行雙人遊」。

高鐵公司呼籲近期購票乘客，如購買實體車票請務必保留票根，如為其他電子票證請多加留意活動網站的「乘客票號兌獎區」，或許你就是得獎的超級幸運兒。

高鐵公司強調，「六億搭乘 好事加乘」歡慶活動有三種方式可進行抽車票，第一種：於第六億人次旅客產生前，民眾猜中第六億名旅客的進站車站，可抽標準車廂免費乘車票兌換券乙張，共66張車票獎項。

第二種：玩活動網站的闖關小遊戲，選好角色邊跑邊吃高鐵專屬寶物（如高鐵便當、TLife雜誌、TGo點數等）拿分數，得分最高者即抽標準車廂免費乘車票兌換券乙張，共計50張車票。最後，只要動動手指、透過Facebook隨手分享本活動就可參加抽獎，300張標準車廂半價乘車票兌換券等你來拿。

高鐵公司統計，自2007年1月5日通車營運以來，截至今（2019）年12月22日，累計已售出5億9,474萬餘張票，預計1月中旬累計售出張數可突破六億人次大關，台灣高鐵第六億人次的幸運兒，可能就是你。（TGo會員或持定期票、回數票的旅客如獲獎，高鐵公司將派專人聯絡；信用卡付款旅客由發卡銀行通知中獎，請再與台灣高鐵公司聯繫。）

台灣高鐵2019年迄11月底為止，每日平均旅運18.3萬人次，較去年同期成長約5.6%；第六億人次旅客產生後，高鐵公司將於「六億搭乘 好事加乘」活動網站「乘客票號兌獎區」公布相關資訊，並於2月7日（五）公布「抽獎得獎名單」，請民眾留意活動網頁公告，主動與高鐵公司聯繫兌獎。

台灣高鐵總旅運即將突破六億人次，為感謝民眾支持，高鐵公司推出「六億搭乘 好事加乘...
台灣高鐵總旅運即將突破六億人次，為感謝民眾支持，高鐵公司推出「六億搭乘 好事加乘」歡慶活動。　圖／台灣高鐵公司提供
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