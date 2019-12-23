台商個人資金回台傳承 北富銀建議：走解釋令較有利

政府祭出專法優惠稅率鼓勵資金回台，北富銀今（23）日指出，磁力效應已發酵，近期諮詢需求明顯增多。因此北富銀與客戶面對面，疏通資金回台法令及實務卡關痛點，並針對回台資金提供個人化的規劃諮商。北富銀信託處稅務專家陳秋蘭建議，個人在境外的資金，若大部分在個人名下且持有很長一段時間，建議走解釋令較有利。

北富銀歸納，營利事業因子公司皆有海外帳戶且公司帳簿齊備，母公司也有對外投資軌跡或向投審會申請之紀錄，能充分證明投資及盈餘分配，專法申請應可以輕鬆通關。

而個人部分，海外資金的累積歷程未必能清楚交待，不論是專法的洗錢防制查核或解釋令的所得計算，相關文件的取得及解釋，存在難度，非常需要專家協助。北富銀信託處稅務專家陳秋蘭建議，個人在境外的資金，若大部分在個人名下且持有很長一段時間，建議走解釋令較有利。

需留意的是，應就未逾核課期間之年度，釐清各年度的所得數字，大陸所得應併入綜合所得申報，更正並計算稅額；而海外所得則計入基本所得額中，逾新台幣670萬元者，宜更正過去年度的稅表，惟補報是否就需多繳稅，視個案而定。

此外，若資料保留不夠完整，由於核課期間的認定為已申報者五年、未申報者七年，距今不算太久，申請補發帳戶資料也比較容易。

而海外資金回台後如何有效運用？陳秋蘭指出，海外資金回台的諮詢者以中壯年以上居多，匯入的資金多用於退休及傳承，理財規劃需更周延。

若資金依循解釋令回台，解釋令無投資限制，資產配置可結合境外股債及多元投資商品，對於投資收益、風險管控及配息金流，可有更全方位的安排，傳承規劃更可提前展開。

若不得不依專法回台，專法設有投資範圍限制：5%自由運用及25%的金融投資上限，建議客戶務必要尋求金融機構協助合規運用。北富銀信託稅務團隊提供客戶一站式服務，從海外資金回台申請、回台後的操作與運用，皆能依客戶需求給予客製化規劃，協助客戶即時掌握市場趨勢，靈活管理海內外資產。

全球反避稅政策浪潮推升海外資金的稅務風險，不少國人想藉助財政部「三支箭」(包括歡迎台商回台投資行動方案、發布解釋令、實施境外資金匯回管理運用及課稅條例)將資金匯回台灣。台北富邦銀行近日舉辦「資金返鄉路 富邦領航行」巡迴講座，邀請持有海外資產的客戶參加。

經問卷調查發現，超過75%與會者有意將海外資金匯回台灣，且逾80%關切個人身分申請資金回台議題，相關細節包括如何申請、如何舉證資金來源等流程是最迫切需要瞭解的，而透過講座，與會來賓得以釐清稅務問題，找到最適合的資金回台方式。活動引起廣大迴響，總計近400位客戶參加。