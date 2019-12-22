四成青世代沒理財規畫 三大理由很心酸

《Cheers快樂工作人》雜誌公布2019年青世代理財調查，發現高達6成有理財規畫。至於沒理財規畫的人，原因是沒財、沒才、沒空。

其他重要發現還包括，雖然台股2019年以來漲幅將近20%，但青世代財務自評平均卻只有4.9分；青世代雖然有投資，但是風格偏向穩健與保守。另外，平均每五位青世代工作者，超過一位有第二收入來源。

Cheers表示，調查發現，25歲至45歲之間的青世代理財滿意度，平均滿分10分僅拿下4.9分，自評財務在5分以下的比例高達58.4%，顯示多數青世代對於自身財務狀況仍不滿意。若進一步分析，「收入成長有限」（40.9%）與「儲蓄累積太慢」（26.5%）是青世代最主要財務憂慮因子。

如果進一步就年齡來區分，30歲以下平均4.8分最低，最高則是41歲以上的5.1分。Cheers表示，儘管從數字來看，年齡增長似乎意味著財務狀況的改善，但其實各有課題。例如扶養負擔的問題在36歲以上開始浮現，從30歲以下的4.9%，41歲以上成長至13.0%。另外對於30歲以下僅5.4%的人憂心投資表現，但在41歲以上族群增加到15.3%。

調查也發現，有投資理財規畫者比例達63%，且有投資理財規劃的人對於財務狀況也更有自信，自評分數達到5.4分，要比無理財規畫者的4.07分高出不少。

在眾多理財工具中，有投資理財習慣的受訪者偏愛股票（52.2%）與儲蓄險（50.2%），另外定存（43.9%）、基金（36.4%）與醫療險（35.3%）分居3至5名。投資決策選擇上，閱讀理財書籍（43.0%）、親友建議（28.0%）與媒體報導（13.8%）是最主要來源。

Cheers說，至於為何還有人未採取行動？歸納原因，由高到低依序分別是「資金不足」（56.1%）、「沒有時間研究」（46.8%）、「不理解金融產品」（43.1%）以及害怕虧損（32.4%）。簡而言之，「無財可理」、「無時可理」與「無才可理」確實是青世代啟動理財規畫時的三個主要阻礙，同時一般人對風險的恐懼同樣不容忽視。

Cheers表示，近年掀起討論熱潮的「斜槓青年」、「零工經濟」等概念，再加上共享經濟創造新商機與新型態就業機會，吸引上班族投入，兼差對青世代來說似乎是開源最直接的解方。填答者裡21%有第二收入，在這近2成的「斜槓族」中，62.9%的第二收入來源是兼職或副業，42.4%則是以投資賺取額外收入。