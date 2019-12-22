台幣急飆 美元保單可望翻紅

近期台幣升值，美元變便宜，壽險業者看好明年美元保單表現。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

多數國人持有美元，除美元活存與定存，還會投入美元保單。今年受到美中貿易戰影響，加上台幣急貶，美元保單銷售降到谷底。但近期美中貿易戰和緩，加上台幣大幅升值，美元變便宜，壽險業者仍看好明年美元保單表現。

今年各壽險公司紛紛調降宣告利率，美元保單從百分之四降到三字頭，外幣保單買氣大衰退。

友邦人壽總經理侯文成表示，明年外幣保單表現會比較好，主管機關已公布明年責準利率要調降，台幣保單會貴一點，但對外幣保單影響小，因此明年外幣保單市場會持續升溫。但外幣保單幣別多，從風險角度看，美元匯率風險小，一般民眾選擇美元保單較合乎風險控管。

市面上美元保單可簡單分成投資型、傳統型，傳統型也包括利變型。侯文成說，投資型美元保單，風險自負，要留意到連結的投資標的是否穩健；傳統型美元壽險是採固定利率，風險較低，除非壽險公司倒閉，但受到金管會政策影響，明年這類保單市場上會減少。至於利變型美元保單，是採基本預定利率與宣告利率，預定利率是壽險公司保證給保戶的，另依照壽險公司的投資狀況宣告利率，假設預定利率廿年期為百分之二點七五，今年宣告利率百分之三點七九，保戶基本保障是百分之二點七五，但今年利率可望達百分之三點七九。

侯文成指出，挑選美元保單要考慮繳費年期、投保目的等重點。他建議挑選美元保單首選長年期，超過六年、十年，長年期美元保單受到美元短期匯率波動影響小，每年繳保費可將匯率成本攤平；若選擇躉繳，要留意當下美元匯率。

考量投保目的，侯文成說，若投保目的是保障，廿年期繳最好、目前美元保單預定利率高於台幣保單，保障倍數比台幣好；若目的是儲蓄，繳費年期要長，才能累積複利報酬，假設繳費廿年後到六十歲每年領，每年領出來的美元可避免短期匯率風險，或是等滿意的匯率再換成台幣。