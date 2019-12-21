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首年繳20萬！旅澳菁英曝「AE黑卡尊榮服務」比台灣划算

第一年繳20萬！旅澳菁英曝「黑卡尊榮服務」：比台灣划算

2019-12-21 18:35聯合新聞網 綜合報導

一名網友表示，在澳洲辦黑卡第一年需繳納入會費和年費共約新台幣20萬，比在台灣便宜...
一名網友表示，在澳洲辦黑卡第一年需繳納入會費和年費共約新台幣20萬，比在台灣便宜許多。 圖擷自PTT
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美國運通黑卡被稱為「信用卡之王」，主打「只要合法沒有做不到的事」，讓消費者享有各式消費折扣、獨一無二的專屬服務。近日PTT一則留言「黑卡五百多張，沒啥功能」，意外釣出黑卡持有者，分享自己在澳洲享有的頂級私人服務。

一名網友在PTT發文詢問「會去辦美國運通卡（AE）的都什麼人？」，直言在台灣沒幾個人有黑卡，大部分持有的美國運通白金卡（小白）或美國運通簽帳白金卡（大白），「我看福利也沒啥，就幾間餐廳買一送一，貴賓室這種免年費卡都能進的也不稀奇了，尤其AE在台灣也沒很好刷」，留言中還有網友回應，「黑卡五百多張，沒啥功能」。

沒想到此則留言，竟釣出黑卡持有者回覆，分享自己在澳洲享有的尊榮服務。該名網友表示，他目前在澳洲擔任醫療顧問，工作內容是重症醫學的教學和演講，平均每個月搭飛機4到5次，「光各大飯店集團、租車公司、航空會籍、貴賓室，就已經讓我覺得值那個年費」。

原PO提到，在澳洲辦黑卡比在台灣便宜許多，澳洲版的入會費和年費均為5000澳幣（約新台幣10萬），而台灣版則為新台幣16萬，因此第一年費用包含入會費及年費，在澳洲需繳新台幣20萬，台灣則是32萬。

原PO也表示，持有黑卡能享有專屬的客戶關係經理（RM），而RM類似私人助理，有任何事情都可以找他，「住飯店的話，我個人的經驗是免費升等的機率比一般的AE還要高」。原PO也提到，一次他去高檔餐廳用餐，「6道料理的普通菜單，免費變成9道菜的主廚客製料理」，結完帳後，餐廳經理還送他到門口，並送上小禮物。

文章曝光後，不少網友紛紛留言，「乾爹好，什麼時候帶乾兒子出門走走？」、「爸，你怎麼把我留在台灣」、「國外的卡費似乎比台灣划算多了」、「小屁孩我只有花旗哩程卡」、「右下角那張超好用，門檻不高，全世界都有」。

澳洲PTT

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