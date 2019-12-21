刷卡嗶嗶可通行 1月起桃捷萬事達卡感應支付過閘

新年新服務上線，萬事達卡與桃園捷運合作，將於2020年1月正式開通信用卡感應支付過閘服務，並自2020年1月18日至4月12日，提供萬事達卡持卡人獨家優惠，持卡人於優惠期間持感應式萬事達卡信用卡或以具有NFC功能的行動裝置綁定萬事達卡搭乘桃園捷運，不限區間乘車，每周六、日即享95折乘車優惠。

萬事達卡今年1月與高雄捷運合作，正式啟動北亞第一個信用卡開放式支付平台，自上線以來，萬事達卡感應式支付交易穩定成長，每月均成長10%以上，且其中使用萬事達卡的支付交易中，50%以上的交易是使用手機錢包做為支付媒介，顯示台灣消費者越趨習慣於各式生活場景中使用行動支付。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，繼高雄捷運後，此次很高興攜手桃園捷運提供民眾信用卡感應支付過閘服務，讓國、內外乘客無需排隊購票，更不需要攜帶現金，只要透過一張萬事達卡就能享有暢行無阻的便捷乘車體驗。