親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

挺韓大遊行即將登場 人潮湧入警力戒備

刷卡嗶嗶可通行 1月起桃捷萬事達卡感應支付過閘

2019-12-21 10:58經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

新年新服務上線，萬事達卡與桃園捷運合作，將於2020年1月正式開通信用卡感應支付過閘服務，並自2020年1月18日至4月12日，提供萬事達卡持卡人獨家優惠，持卡人於優惠期間持感應式萬事達卡信用卡或以具有NFC功能的行動裝置綁定萬事達卡搭乘桃園捷運，不限區間乘車，每周六、日即享95折乘車優惠。

萬事達卡今年1月與高雄捷運合作，正式啟動北亞第一個信用卡開放式支付平台，自上線以來，萬事達卡感應式支付交易穩定成長，每月均成長10%以上，且其中使用萬事達卡的支付交易中，50%以上的交易是使用手機錢包做為支付媒介，顯示台灣消費者越趨習慣於各式生活場景中使用行動支付。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，繼高雄捷運後，此次很高興攜手桃園捷運提供民眾信用卡感應支付過閘服務，讓國、內外乘客無需排隊購票，更不需要攜帶現金，只要透過一張萬事達卡就能享有暢行無阻的便捷乘車體驗。

根據觀光局統計數據資料，2015年起訪台旅客人數持續成長，已連續四年突破千萬，對國際旅客而言，最重要的便是進出城市樞紐的大眾交通運輸系統之便利性，明年1月正式啟用信用卡感應支付過閘服務後，將大幅提升運輸效率及便利性，使出、入境旅客享有更暢行無阻的乘車體驗，擁有更便捷安全的智慧生活。

萬事達卡持卡人於2020年1月18日至4月12日期間，持感應式萬事達卡信用卡或以...
萬事達卡持卡人於2020年1月18日至4月12日期間，持感應式萬事達卡信用卡或以具有NFC功能的行動裝置綁定萬事達卡搭乘桃園捷運，不限區間乘車，每周六 、日享95折乘車優惠。 圖／萬事達提供
分享

信用卡捷運觀光

延伸閱讀

三外銀信用卡惦惦賺 11月單卡消費破萬元

信用卡帳單滿滿一長串「好市多內湖店」 他笑：...

有效卡王之爭 國泰世華領先

慘輸高捷和機捷！搭北捷忘帶錢包無「手機支付」...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

央行穩匯 三招戰熱錢

2019-12-20 23:45

李紀珠掌全球玉山科協

2019-12-21 02:16

吳欣盈獻策 海外打團體戰

2019-12-21 02:16

渣打強攻財管 瞄準年輕人

2019-12-21 02:16

上市櫃子公司 上櫃有新規定

2019-12-21 00:42

元大證登Nasdaq電視牆 國內同業首家

2019-12-21 00:42

我實質有效匯率指數走跌

2019-12-20 23:42

ETN擬開放連結槓反指數

2019-12-20 23:38

外銀搶先布局財管 擴大市場

2019-12-20 23:33

KPMG 尾牙 獎品總金額破百萬

2019-12-20 21:57

壽險業首家 康健人壽獲PCI DSS資料安全認證

2019-12-20 21:44

跨年春節旅遊旺季到 赴日刷卡享好康

2019-12-20 21:44

台幣走穩 匯銀人士：選前30元有守

2019-12-20 14:55

共享經濟崛起 你不能忽略的傷害險

2019-12-20 14:32

國人持有保單全球最高 未來還想買醫療險

2019-12-20 14:31

12月國民經濟信心調查 經濟、股市樂觀情緒小降

2019-12-20 09:57
看更多

熱門文章

星宇航空第二架A321neo交機 張國煒再度前往接機

2019-12-20 16:55

新思要將TDDI賣給中資 聯詠、敦泰、神盾淪難兄難弟?

2019-12-20 14:49

IC設計掀新紅潮 台廠備戰

2019-12-20 23:51

華碩尾牙不提供酒類 最大獎豪邁送汽車

2019-12-20 18:34

全球手機產業利潤 蘋果從通吃變66％

2019-12-20 23:46

華碩尾牙眾星雲集 抽百萬汽車

2019-12-20 14:55

連13黑！11月外銷訂單年減6.6% 差於預期

2019-12-20 16:16

半導體回春 台韓供應鏈樂

2019-12-21 00:33

不帶走一片雲彩 國產總裁林孝信預告明年退居第二線

2019-12-20 19:14

半個月衝百億 海外資金回台達440億元

2019-12-20 20:07

央行出手 新台幣匯率貶0.2分收30.21元

2019-12-20 16:18

可成營運一路旺到明年

2019-12-20 14:55

華碩尾牙 施崇棠：今年表現進步很多

2019-12-20 18:50

儒鴻簽約取得30年土地使用權 印尼建廠案正式啟動

2019-12-20 17:36

華碩新祕密武器 鎖定AI

2019-12-21 01:31

台灣智慧機市場回溫 明年喜迎5G換機潮

2019-12-20 14:25

國產看明年營建業需求 「可以樂觀期待」

2019-12-20 14:55

Google及風電商挹注 前11月外資來台增近2成

2019-12-20 13:15

李紀珠掌全球玉山科協

2019-12-21 02:16

央行穩匯 三招戰熱錢

2019-12-20 23:45

國人持有保單全球最高 未來還想買醫療險

2019-12-20 14:31

麗寶集團80億造鎮案 「世紀雲品」賣破八成

2019-12-20 20:38

紅潮入侵TDDI三大關鍵 業界緊盯

2019-12-20 23:46

外銷訂單連13黑 本月拚轉正

2019-12-20 23:30

台幣走穩 匯銀人士：選前30元有守

2019-12-20 14:55

國產轉骨見效 明年大躍進

2019-12-21 01:52

央行：台灣經濟應不會落入日本化

2019-12-20 14:55

遠東新善用新科技 加速集團轉型

2019-12-21 04:20

KPMG 尾牙 獎品總金額破百萬

2019-12-20 21:57

吳欣盈獻策 海外打團體戰

2019-12-21 02:16

國泰金調查 民眾對加薪、年終預期略顯悲觀

2019-12-20 15:05

2020工鬥1月4日大遊行 六大訴求要各總統候選人回應

2019-12-20 12:46

經營觸角廣 遠東新深入你我生活

2019-12-21 04:20

中保集團總裁林孝信：揮一揮衣袖 打算明年交棒

2019-12-20 19:13

東森王令麟扮成耶誕老公公 送糖果給偏鄉小朋友

2019-12-20 15:45

元太高層調動 李政昊出任董座

2019-12-20 14:55

國泰金調查 民眾對年終獎金悲觀

2019-12-21 02:16

華碩董座施崇棠大讚兩執行長…給90分

2019-12-21 01:31

經濟部核准9家中小企業 投資金額逾40億元

2019-12-20 18:55

鴻海威州廠不符合減稅 州長呼籲須改合約

2019-12-20 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top