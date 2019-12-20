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南山產海外旅行不便險網路投保 改版再升級

2019-12-20 21:50經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

國人出國旅遊，已逐漸習慣使用網路投保旅行平安險和旅行不便險。為了迎接聖誕節和過年假期的海外旅遊潮，南山產物網路投保中心的南山e保站，即日起將旅遊綜合保險改版再升級，增加旅程取消保險、旅程阻礙保險，以及行李損失保險，讓海外旅行保障更完整。

南山產物從客戶角度思考，為提供消費者更便利完善的旅遊保障，擴大升級網路投保旅行不便險的保障範圍：第一項是旅程取消保險。

若在預定旅程開始前30日內，因被保險人、同行夥伴或被保險人之親屬遭受重大傷病，或於預定旅程的前七日內遇到公共交通業者罷工、當地傳染病、暴動或民眾騷擾而取消行程，對於「旅程取消」所損失的預繳旅費、住宿及交通費用，也採實支實付理賠，提供最高新台幣6萬元理賠金。

第二項是針對「旅程縮短」與「旅程更改」額外增加的交通、住宿費用，也分別提供了最高3萬元的理賠金。

若旅行期間行李因竊盜、強盜、搶奪，或因旅館、公共交通工具業者處理失當而遭受毀損也別擔心，這次升級增加的「行李損失保險」針對小型電腦提供定額1萬元、行李箱損壞定額2,000元，總金額最高賠付3萬元。

南山產物網路投保中心的南山e保站，提供線上保費速算，民眾在填資料之前就可先得知保費金額，加快投保流程。以日本東京五日遊舉例，若保額設定500萬元，保費只要589元，平均每日不到118元，意即每日只要省下一杯咖啡的錢，就可擁有海外旅遊的多重保障。

南山產物同時推出南山e樂園活動，只要在12月31日前加入「南山e保站」成為會員，即享會員好禮三選一，包括南山聚樂部會員點數1,000點、Wi-Ho特樂通全機型七折優惠(不含GoPro及翻譯機)以及中保無限家智慧安檢服務。

活動期間網路投保任一商品，就有機會抽中最大獎旅遊金1萬6,800元；歡慶聖誕再加碼，12月份網路投保各項商品，單張保單保費金額達600(含)元以上者，加碼再抽旅遊金1萬6,800元。

此外，只要投保旅遊綜合險，還可享Wi-Ho特樂通日韓Wifi分享器，不限流量特惠限定價119元。詳情請見活動網站：https://reurl.cc/e5M71j

保險保費理賠

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