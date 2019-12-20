跨年春節旅遊旺季到 赴日刷卡享好康

2020年春節即將到來，長達7天的連假加上日幣貶值趨勢，讓民眾出國意願大增，連帶也推升旅遊信用卡發卡量成長。上月底剛把日韓旅遊回饋調高至3.3%無上限的台北富邦銀行J卡，以全台最高回饋率加上新春商機發酵，帶動市場再現辦卡潮，短短三周新增發卡量近20萬張，總發卡量上看60萬張，有機會衝刺國銀12月發卡王。

北富銀數位金融總處副總處長陳弘儒表示，民眾消費越來越懂得精打細算，目前J卡提供日韓3.3%回饋無上限，相對於其他回饋率較低或有回饋上限的信用卡來說，的確是赴日韓旅遊最佳選擇。同時，J卡自推出後持續與日韓首選旅行社合作，提供品質價格俱佳的專屬日韓優惠行程，獲得很好的口碑回響，也帶動起民眾的辦卡熱度。

根據樂天旅遊觀察，2019年以來，超過6成台灣人每年平均前往日本3.98次以上，其中又以大阪、京都所在的近畿地區（78.2%）、與東京所在關東地區（74.4%）最為熱門。

樂天市場指出，自12月份開始，「聖誕節」、「旅行保暖必備」相關關鍵字搜尋量成長2倍，保暖用品、Wifi機、旅行包等旅遊商品，較上季銷售量增加40%，年底前樂天市場也特別舉辦點數回饋等優惠活動。