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跨年春節旅遊旺季到 赴日刷卡享好康

2019-12-20 21:44聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

2020年春節即將到來，長達7天的連假加上日幣貶值趨勢，讓民眾出國意願大增，連帶也推升旅遊信用卡發卡量成長。上月底剛把日韓旅遊回饋調高至3.3%無上限的台北富邦銀行J卡，以全台最高回饋率加上新春商機發酵，帶動市場再現辦卡潮，短短三周新增發卡量近20萬張，總發卡量上看60萬張，有機會衝刺國銀12月發卡王。

北富銀數位金融總處副總處長陳弘儒表示，民眾消費越來越懂得精打細算，目前J卡提供日韓3.3%回饋無上限，相對於其他回饋率較低或有回饋上限的信用卡來說，的確是赴日韓旅遊最佳選擇。同時，J卡自推出後持續與日韓首選旅行社合作，提供品質價格俱佳的專屬日韓優惠行程，獲得很好的口碑回響，也帶動起民眾的辦卡熱度。

根據樂天旅遊觀察，2019年以來，超過6成台灣人每年平均前往日本3.98次以上，其中又以大阪、京都所在的近畿地區（78.2%）、與東京所在關東地區（74.4%）最為熱門。

樂天市場指出，自12月份開始，「聖誕節」、「旅行保暖必備」相關關鍵字搜尋量成長2倍，保暖用品、Wifi機、旅行包等旅遊商品，較上季銷售量增加40%，年底前樂天市場也特別舉辦點數回饋等優惠活動。

適逢聖誕節慶前夕，樂天旅遊指出關東關西有許多日本聖誕燈景秘境，包括大阪光之文藝復興及御堂筋彩燈展、神戶光之祭典，以及東京都稲讀賣樂園Jewellumination「珠寶・奧林帕斯」，從11月尾聲開始，陸續點亮星光熠熠的燈海，許多燈景更配合音樂同步變換色彩、造型，有計畫赴日旅遊的民眾不妨順訪遊覽。

神戶 光之祭典(Kobe Luminarie O.C.)。圖／樂天旅遊提供
神戶 光之祭典(Kobe Luminarie O.C.)。圖／樂天旅遊提供
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大阪 光之文藝復興及御堂筋彩燈展(大阪觀光局官方網站)。圖／樂天旅遊提供
大阪 光之文藝復興及御堂筋彩燈展(大阪觀光局官方網站)。圖／樂天旅遊提供
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樂天市場保暖

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