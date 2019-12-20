新光銀行帳戶連結icash pay OPENPOINT天天10倍送

新光銀行今（20）日表示，該行自去年導入Line Pay 一卡通及街口支付帳戶連結後大獲好評，今年再接再厲與橘子支付及icash Pay一同攜手合作壯大行動支付市場，實現無現金交易的生活型態。

新光銀行12月起成為icash Pay帳戶連結的第三家合作銀行，為提升使用率，新光銀行祭出多重優惠吸引民眾註冊使用。

即日起，民眾只要註冊icash Pay並綁定新光銀行帳戶，首次於7-ELEVEN支付任一筆消費，就可獲得1萬點OPEN POINT。

活動期間內於icash Pay 連結新光銀行帳戶消費扣款成功或儲值至icash Pay帳戶還可享1.6%加碼利息；新光銀行亦提醒尚未開戶的民眾趕緊申請，一起把握千載難逢的超優惠服務。

新光銀行為因應數位化電子支付浪潮，並配合政府於2025年行動支付普及率達90%的政策，這兩年持續不斷與各大電子支付合作。

為使行動支付服務範圍更加完整，明年將加入悠遊卡電子支付。屆時，與五大電子支付機構全面合作(LINE Pay一卡通/街口支付/橘子支付/icash Pay/悠遊卡電子支付)，讓支付交易化繁為簡，提供客戶一站式之數位消費體驗服務。