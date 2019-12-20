新光JX健身俱樂部下周六開幕 CP值超高

新光金控20日表示，位於「新板傑仕堡」B棟樂齡宅的JX健身俱樂部，規劃滿足各年齡層的健身課程，不只提供國外相當熱門結合拉丁和有氧舞蹈的Zumba課程，還有強調可避免在運動過程中對關節造成損傷，利用自身活動度與彈力吊索交互作用，改變運動強度的Bungee Workout蹦極運動，同時也是全台唯一擁有水中飛輪、Bungee Workout蹦極設備及課程的健身中心。

只需預繳2,500元，即可享有一年會籍，每週週費200元的活力卡早鳥優惠，讓喜愛運動的民眾用親民價格享受高品質服務。

在保障方面，新光人壽推出第三代外溢保單「活力健身重大傷病定期保險」，除了涵蓋計步、路跑之外，民眾熱愛參加的新光登高大賽同樣可以獲得點數，有機會享保費折扣。

活力健身重大傷病定期保險，首創結合健身房，若保戶為保險單條款約定之健身房會員，每周選兩天到健身房運動，就有機會享有次一年度保險費折扣，鼓勵民眾養成持續運動習慣，推廣自主健康管理意識，達成促進全齡健康的目標。

呼應全齡健康議題，新光人壽最新規劃的「新板傑仕堡」打造全齡生活圈，除陸續引進高檔月子中心璽悅、養生食療銀廚餐廳，針對不同年齡族群，設計JX健身俱樂部、水療池、岩盤浴、瑜珈教室、陶藝教室、茶道教室等多樣化的休閒活動，更擁有配備史坦威名琴的專業音樂廳，並預計與新光醫院健康管理中心合作，提供「準金卡會員」健康照護，隨時為住戶管理健康，滿足國人對退休後高生活品質的需求，打造國內健康樂齡宅的成功典範。

另外，台灣即將邁入超高齡社會，健康老化是每個人最重要的功課，向來以健康安全為訴求，公益為號召的「新光摩天大樓登高大賽」，將於2020年1月4日(六)舉辦第39屆賽事，活動主題「為全齡健康而跑」，透過登高活動鼓勵全民養成運動習慣，一步一步跑出健康人生。

本次特別邀請過去五屆登高大賽曾經參加過二次以上的民眾「回娘家」，可用200元優惠價加入JX健身俱樂部「準活力卡」會員，2020年2月29日前享有每週一次，只需繳交清潔費200元即可入場體驗各項健身設施，以及當日免費上Zumba、戰鬥有氧等熱門團體課程，當週第二次起入場酌收300元。現在加入贈送Bungee Workout蹦極運動、水中飛輪課程體驗券各一張，提供熱愛運動的登高之友們更豐富有趣的健身體驗。

民眾可至新光登高大賽網站（https://active.skl.com.tw/Runup/）或透過新光人壽App報名，報名成功即贈實用運動毛巾、紀念衫組及「JX健身俱樂部精品課程五合一套票」，內容包含：獨家課程Bungee Workout五折優惠券、獨家課程水中飛輪五折優惠券、戰鬥有氧體驗課程一堂、Zumba體驗課程一堂、瑜珈體驗課程一堂，前1000名加贈神秘早鳥禮，登高大賽活動當日完賽贈送JX健身俱樂部體驗券。相關報名資訊可洽登高大賽官網或免付費服務專線︰0800-724-365。