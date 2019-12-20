TWCA發展電子保單與行動投保生態圈 打造保險金融科技

金融科技興起為金融生態帶來無限創新空間，隨著主管機關逐步開放網路投保商品險種與金額，希望打造數位化保險市場，以及推動開放API政策，數位投保及發展場景金融生態圈已是趨勢。

台灣網路認證公司自2013年開始投入保險科技研發、發展專利技術，後配合保險業辦理電子保單簽發作業自律規範，提供電子保單第三方認證服務。台網公司目前已與20家產險、壽險公司合作，今年已簽發600萬份電子保單。同時，為確保服務品質，每年固定接受保險公司及第三方外部稽核，各方面均符合標準。

此外，為了滿足保險業發展科技金融需求，台網公司除了協助保險業導入電子保單相關服務（例如電子簽章或保存）之外，秉持「開放」是讓消費者更方便，兼顧「隱私與安全」的原則，也發展保險科技，包括投保、核保及理賠服務生態圈。

台網公司與政治大學合作執行產學研究，研擬如何在保護隱私與安全的前提之下，協助保險產業導入用戶體驗更佳、驗證過程更嚴謹、安全性更高的Mobile ID行動身分識別，應用於兩種場景：一、以Mobile ID進行網路投保身分認證，以方便性及安全性更高的手機門號認證方式，讓網路投保更加便利；二、透過保戶本人手機門號以Mobile ID完成身分識別並進行簽署，取代現行保戶以紙本授權進行電子作業的方式（即行動投保業務）。當中所遇到一些法令問題，例如現行的網路投保時法規載明僅能使用OTP，然而OTP無法對手機及手機擁有者進行驗證，安全性相對於MID較弱。受限於現行法規，讓一些有意願採用新科技的保險業期待法規的修訂。希望透過台網公司與政治大學合作研究成果，獲得採納，將有助於推動數位化保險市場。

臺網公司董事長李榮琳今日出席政治大學「台灣數位金融服務新藍海─數位認證、網銀與開放API之創新與挑戰」論壇時表示，台網公司20年來專精於網路上身分認證。台網公司於2016年響應金管會「金融產業發展政策白皮書金」成立TWID身分識別中心。這三年以來，持續開拓連結各單位身分識別系統，包括：內政部自然人憑證、金融機構晶片金融卡、網銀帳號密碼等，提供一站式網路身分識別服務。

為了持續提升方便性及開拓身分識別合作單位，TWID身分識別中心於2018年與五大電信合作，透過連結手機門號登錄資訊的資料庫，建立以手機SIM卡及身分證字號為驗證基礎的Mobile ID行動身分識別服務；2019年9月，則是與擁有2500萬戶「郵政儲金帳戶」的中華郵政有限公司合作「郵政儲金帳戶資訊核驗服務」，讓TWID身分識別中心的身分識別服務涵蓋範圍更廣。

李榮琳進一步表示，希望經由產學合作，結合產業界創新科技與技術，加上政治大學卓越研究能量，找出讓消費者更方便的解決方案，推動到產業，提升產業競爭力，並以兼顧隱私與安全的機制，開創更大數位金融服務新藍海，打造安全數位保險市場。