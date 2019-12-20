親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

蘇花改下月通車 空拍壯麗美景搶先看

律師高考怪狀：會考試就會辦案？為誰存在的400分門檻

TWCA發展電子保單與行動投保生態圈 打造保險金融科技

2019-12-20 17:39經濟日報 記者黃晶琳／即時報導

金融科技興起為金融生態帶來無限創新空間，隨著主管機關逐步開放網路投保商品險種與金額，希望打造數位化保險市場，以及推動開放API政策，數位投保及發展場景金融生態圈已是趨勢。

台灣網路認證公司自2013年開始投入保險科技研發、發展專利技術，後配合保險業辦理電子保單簽發作業自律規範，提供電子保單第三方認證服務。台網公司目前已與20家產險、壽險公司合作，今年已簽發600萬份電子保單。同時，為確保服務品質，每年固定接受保險公司及第三方外部稽核，各方面均符合標準。

此外，為了滿足保險業發展科技金融需求，台網公司除了協助保險業導入電子保單相關服務（例如電子簽章或保存）之外，秉持「開放」是讓消費者更方便，兼顧「隱私與安全」的原則，也發展保險科技，包括投保、核保及理賠服務生態圈。

台網公司與政治大學合作執行產學研究，研擬如何在保護隱私與安全的前提之下，協助保險產業導入用戶體驗更佳、驗證過程更嚴謹、安全性更高的Mobile ID行動身分識別，應用於兩種場景：一、以Mobile ID進行網路投保身分認證，以方便性及安全性更高的手機門號認證方式，讓網路投保更加便利；二、透過保戶本人手機門號以Mobile ID完成身分識別並進行簽署，取代現行保戶以紙本授權進行電子作業的方式（即行動投保業務）。當中所遇到一些法令問題，例如現行的網路投保時法規載明僅能使用OTP，然而OTP無法對手機及手機擁有者進行驗證，安全性相對於MID較弱。受限於現行法規，讓一些有意願採用新科技的保險業期待法規的修訂。希望透過台網公司與政治大學合作研究成果，獲得採納，將有助於推動數位化保險市場。

臺網公司董事長李榮琳今日出席政治大學「台灣數位金融服務新藍海─數位認證、網銀與開放API之創新與挑戰」論壇時表示，台網公司20年來專精於網路上身分認證。台網公司於2016年響應金管會「金融產業發展政策白皮書金」成立TWID身分識別中心。這三年以來，持續開拓連結各單位身分識別系統，包括：內政部自然人憑證、金融機構晶片金融卡、網銀帳號密碼等，提供一站式網路身分識別服務。

為了持續提升方便性及開拓身分識別合作單位，TWID身分識別中心於2018年與五大電信合作，透過連結手機門號登錄資訊的資料庫，建立以手機SIM卡及身分證字號為驗證基礎的Mobile ID行動身分識別服務；2019年9月，則是與擁有2500萬戶「郵政儲金帳戶」的中華郵政有限公司合作「郵政儲金帳戶資訊核驗服務」，讓TWID身分識別中心的身分識別服務涵蓋範圍更廣。

李榮琳進一步表示，希望經由產學合作，結合產業界創新科技與技術，加上政治大學卓越研究能量，找出讓消費者更方便的解決方案，推動到產業，提升產業競爭力，並以兼顧隱私與安全的機制，開創更大數位金融服務新藍海，打造安全數位保險市場。

保險手機保單

延伸閱讀

南韓搶推開放銀行服務

元太攜生態圈夥伴做公益 攜嘉義縣府捐電子書閱...

網路投保台灣人壽傷害險 三種附約自由配

影／樂天桃猿成軍 打造新生態圈

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

共享經濟崛起 你不能忽略的傷害險

2019-12-20 14:32

國人持有保單全球最高 未來還想買醫療險

2019-12-20 14:31

12月國民經濟信心調查 經濟、股市樂觀情緒小降

2019-12-20 09:57

玉山盃青棒守備營開訓

2019-12-20 02:53

花旗彰化升級智慧分行

2019-12-20 02:53

新壽賣保單 將回歸保障型

2019-12-20 02:53

系統性銀行想拿獎勵 得再加把勁

2019-12-20 02:53

系統性銀行增資 給胡蘿蔔

2019-12-20 02:53

台壽起床任務回響熱烈

2019-12-20 02:53

名家觀點／銀行銷售保險業務的保衛戰

2019-12-20 02:11

台肥借款給韓 最高恐罰480萬

2019-12-20 00:22

「市場失序還得了」抗熱錢 央行強勢喊話捍匯

2019-12-20 00:03

美盯匯率操縱 台灣拉警報

2019-12-20 00:00

央行上修今、明年經濟成長

2019-12-19 23:55

不動產授信風控 備受關注

2019-12-19 23:53

金控對陸曝險 2020金檢重點

2019-12-19 23:52

恐又列匯率操縱國觀察名單 央行：對美貿易再溝通

2019-12-19 23:49

熱錢狂湧 央行宣示進場調節匯率

2019-12-19 23:30

金融業前11月大賺逾6200億元 創歷史新高

2019-12-19 21:28

VISA示警加油站容易被駭 中油：刷卡機安全無虞

2019-12-19 20:33

鼓勵當「大到不能倒」系統性銀行 金管會給四誘因

2019-12-19 18:19

符合其中一條件 到台企銀申請房貸利率1.6%起

2019-12-19 17:36

在美國匯率半年報出爐前 新台幣仍看升

2019-12-19 17:19

三外銀信用卡惦惦賺 11月單卡消費破萬元

2019-12-19 17:04

新台幣匯率升2.5分收30.208元 續創一年半新高

2019-12-19 16:13

加密貨幣邁向規模化 新創業者：必經之路「監管合規」

2019-12-19 15:36

秒懂台幣狂升原因 找到切入商機

2019-12-19 15:00

央行出手 新台幣由升轉貶 終止連4升

2019-12-19 14:49

AI衝擊+零工經濟 陳冲：建立普遍基本所得制

2019-12-19 14:49

國營油電糖水 年終有望4.4個月

2019-12-19 14:49

羨慕！泛公股銀年終最高8個月 公股也有4.4個月

2019-12-19 14:49

新台幣午盤升6.2分 暫收30.171元

2019-12-19 12:23

國外旅遊因夥伴重病取消行程 旅平險也有賠

2019-12-19 12:18

指享退．大樂活專欄／水缸理論投資 安享第二人生

2019-12-13 02:38
看更多

熱門文章

2018年薪資中位數49萬元 過半員工年薪領不到此標準

2019-12-19 19:29

敏感話題沒在怕 央行總裁吃了「誠實豆沙包」

2019-12-20 11:14

台肥借錢給韓國瑜買豪宅 金管會初判違法最高恐罰480萬　

2019-12-19 18:02

「市場失序還得了」抗熱錢 央行強勢喊話捍匯

2019-12-20 00:03

去年薪資平均數62.9萬 近7成員工年薪不及平均

2019-12-19 23:59

青年「薪」酸 中位數僅33.7萬

2019-12-19 23:30

熱錢狂湧 央行宣示進場調節匯率

2019-12-19 23:30

緯創砸4,500萬美元 越南設立子公司

2019-12-19 17:55

星、越、大馬都在搶台商 經濟部示警：我政府須加快服務速度留人

2019-12-19 23:30

蘋果傳併博通PA業務 穩懋大利多

2019-12-20 01:05

美光財報優於預期 記憶體廠振奮

2019-12-20 01:05

鼓勵當「大到不能倒」系統性銀行 金管會給四誘因

2019-12-19 18:19

金融業前11月大賺逾6200億元 創歷史新高

2019-12-19 21:28

氫燃料電池自駕車 將亮相

2019-12-20 03:01

CRS追稅與肥咖條款有差異

2019-12-20 02:59

美盯匯率操縱 台灣拉警報

2019-12-20 00:00

中美言和轉單效應仍會持續 楊金龍解密關鍵是資安

2019-12-19 21:30

風電水下基礎國產化趕進度 中鋼世紀鋼大單爆發

2019-12-20 11:01

和泰休旅車改款 加碼搶市

2019-12-20 03:01

VISA示警加油站容易被駭 中油：刷卡機安全無虞

2019-12-19 20:33

新壽賣保單 將回歸保障型

2019-12-20 02:53

博通傳賣無線射頻部門 蘋果是潛在買家

2019-12-19 23:31

新思要將TDDI賣給中資 聯詠、敦泰、神盾淪難兄難弟?

2019-12-20 14:49

WeWork來了 在台灣第一個辦公空間開張

2019-12-20 07:11

主計總處：2018年未滿25歲員工 年薪中位數33.7萬元

2019-12-19 19:54

5G競標激戰3.5GHz 頻位之爭恐再掀5雄角力

2019-12-20 11:27

恐又列匯率操縱國觀察名單 央行：對美貿易再溝通

2019-12-19 23:49

去年員工年薪 半數不到49萬

2019-12-19 23:30

英業達 傳砍百名派遣工

2019-12-20 01:05

中磊賣仲琦持股 獲利1.1億

2019-12-20 01:16

中鋼上月虧損 明春甩陰霾

2019-12-20 01:05

鴻海集團布局印度 加碼逾5.7億元

2019-12-19 18:56

退出三角戀 中磊出售仲琦股權獲利了結

2019-12-19 20:33

名家觀點／銀行銷售保險業務的保衛戰

2019-12-20 02:11

遺贈、綜所稅免稅額 明年不變

2019-12-20 02:59

緯創攻越南 擬投資84億元

2019-12-20 01:05

不動產授信風控 備受關注

2019-12-19 23:53

董娘經濟熱 精品業績逆勢增

2019-12-20 01:05

博通PA業務戰略價值高 將三龍搶珠

2019-12-19 23:58

台灣智慧機市場回溫 明年喜迎5G換機潮

2019-12-20 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top