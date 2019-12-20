老行庫數位轉型 合庫祭VTM開戶及ATM無卡存、提款服務

為積極跟進數位金融浪潮，合庫銀行以營業部數位體驗服務區為示範點，提供「遠程視訊櫃台（VTM）即時開戶、發卡」服務，只要雙證件，即可使用VTM與視訊櫃員對話，並透過視訊櫃員引導與協助，逐步完成確認身分、人像拍攝、資料輸入及密碼設置等開戶手續後即可立即取得金融卡，大幅縮短傳統櫃檯開戶作業時間，同時藉由SOP化的作業流程降低作業風險、提升作業效率，該行表示，至少可精簡30%的開戶時間，未來將評估延長VTM營運時間，讓開戶服務不用趕3點半。

為增加客戶使用體驗，合庫銀行提供指靜脈無卡提款及台灣Pay行動提款（含QR Code掃碼提款及NFC感應提款）服務，初期在全台設置21台指靜脈自動櫃員機，開辦以來，目前累計使用指靜脈提款的戶數成長約達31％，並為滿足不同客群需求與提升使用ATM提款之便利性，合庫亦推出「ATM無卡提款」服務，只要在合庫銀行行動網銀APP進行預約無卡提款，取得交易序號等資料，在有效時間（15分鐘）內至任何一台可提供跨行無卡提款服務之ATM輸入交易資訊，核驗無誤後即可提領現鈔，有效提升客戶使用的便利性。

合庫也應客戶的需求，同步提供「ATM無卡存款」服務，毋須攜帶金融卡，在有存款功能的ATM輸入行動電話號碼、存入帳號（限合庫活期性存款帳號）及簡訊交易驗證碼，就可以存入現金，大大提升民眾小額存款便利性。

近期合庫銀行以UI（使用者介面）及UX（使用者經驗）設計理念，全新改版行動網銀APP的操作介面，積極打造以客戶為中心的數位金融環境，強化使用者數位金融服務的美好體驗，同時推出多項貼心服務，如：外匯到價即時推播通知、營業日夜間美元結匯功能、外幣交易增加匯率試算功能、快捷的台幣即時／預約轉帳服務、掃碼繳納各項費用、快速支付與建立付款捷徑，以及深受好評的線上取號、智能客服等等，希冀實現隨處可及的金融場景，達到普惠金融服務。