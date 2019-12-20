央行出手 新台幣匯率貶0.2分收30.21元

中央銀行總裁楊金龍展現捍衛新台幣匯率決心，新台幣匯率今（20）日貶值0.2分，收在30.21元，台北外匯經紀公司成交量13.08億美元。

儘管台股下挫，但新台幣匯率今日走勢仍舊偏升，盤中最高來到30.131元，最多升值7.7分，全日最低價則是30.22元。

匯銀主管說，午盤過後、收盤前半小時，新台幣匯率先升後貶，從最高30.131元，回落至30.21元後，以微幅貶值0.2分報收。