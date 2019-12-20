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獨／罕見「一條龍」私菸集團 被逮還嗆：總統牌私菸就可以

逐筆交易動畫 耶誕節到農曆春節熱情放送

2019-12-20 15:21經濟日報 記者趙于萱／即時報導

明年3月23日盤中逐筆交易全面實施，為台股近年最重大的交易變革；證交所為此特別與台北101合作，將在耶誕節至農曆新年前、以及12月31日迎接2020年最後倒數時間播放逐筆交易動畫短片，讓一般大眾了解台股將實施的亮點新制。

證交所表示，本次短片播放將於耶誕節至農曆新年前（12月20日至明年1月21日晚間19時至22時不定期動畫播放），以及12月31日最後倒數期間（23時55分至23時56分），以「逐筆交易有效率 更透明」、「逐筆接軌國際‧逐筆交易新時代」等二支動畫在台北101大樓北面的「T-Pad LED」燈牆投放，於2019年歲末年終及2020年初始點亮新制實施，鼓勵大眾前來觀賞，共襄盛舉。

動畫台股證交所

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