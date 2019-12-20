共享經濟崛起 你不能忽略的傷害險

共享經濟崛起，越來越多人使用美食外送及共享機車，然而，美食外送及共享機車所仰賴的是大量川流在車陣中的交通工具，搶時間、搶商機，往往卻忽略了機車騎士的安全及保障。經濟可以共享，保障則得量身打造，保險專家提醒機車族投保傷害險保單，應考量能保障到意外失能與死亡給付，還有骨折傷害等，均應納入投保選擇，才能確保人身保障。

保險專家提醒，經濟可以共享，保障則得量身打造，機車族投保傷害險保單，應考量能保障到意外失能與死亡給付。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

GoShare、WeMo等共享機車的盛行，除了隨時及方便性的特色之外，不須自己花錢買車就能騎乘到新型的電動車是另一項吸引人的地方，也引起許多人躍躍欲試。

英國保誠人壽針對自駕機車族群設計「e騎幸福意外傷害保險」，除了提供意外傷害身故保險金外，還特別提供自駕機車意外傷害身故保險金，給付金額為意外傷害身故保險金的四倍，不限於自己的機車、自用或營業用車，舉凡道路交通安全規則所規範之二輪或三輪之普通重型、大型重型、普通輕型 、小型輕型機車都在保障範圍內，為機車族提供具體實質的保障。另外還包含了基本的意外傷害身故保險金、意外傷害一至六級失能保險金、嚴重第三度燒燙傷保險金。

台灣人壽推出的網投「唯e守護傷害險」，主打低保費高保障，並因應不同族群的需求，特別規畫一張主約可自由搭配三種附約，不僅選擇彈性，且一年一約無負擔，轉帳繳費還可享保費1%折減。

以30歲李先生職業類別屬第二類的外勤人員上班族為例，投保保額新台幣100萬元的「唯e守護傷害險」主約，再搭配規畫三張附約，分別為100萬元保額的「Fun心生活特定意外身故傷害保險附約」、25萬元保額的「 Fun心生活燒燙傷傷害保險附約」、以及10萬元保額的「Fun心生活骨折傷害保險附約」；李先生完整規畫下的傷害險年繳保費1435元，平均一天保費不到4元，是小資族經濟實惠的保障安排。