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獨／罕見「一條龍」私菸集團 被逮還嗆：總統牌私菸就可以

國人持有保單全球最高 未來還想買醫療險

2019-12-20 14:31聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

台灣人愛買保險，平均每人持有3.3張保單，為全球最高，但為何多數台灣人仍覺得保障不足？因為國人比較愛買儲蓄險，調查顯示，即使滿手保單，台灣人仍願意投保更多，尤其是醫療相關保險。

法國巴黎保險的「2019全球保障型保險受訪者調查報告」顯示，台灣受訪者擁有壽險保單的比率為66%，高於韓國的51%，日本的55%，平均每人持有保單3.3張，為全球最高，但表示「已獲得保障」的比率為67% ，卻低於亞洲平均，應是與台灣人過往多喜愛購買儲蓄險有關。

台灣受訪者表示仍盼投保醫療相關保險，以增加對抗住院治療、身故及重疾等保障。 圖／...
台灣受訪者表示仍盼投保醫療相關保險，以增加對抗住院治療、身故及重疾等保障。 圖／聯合報系資料照片
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台灣受訪者表示願意投保更多，尤其是醫療相關保險，他們投保最希望對抗的風險是「住院治療」，其次是「身故」及「罹患重疾」，都高於亞洲平均值。願意透過購買保險來防範風險的比率也高於亞洲國家平均，且會優先考慮購買「重大疾病/癌症保險」、「住院醫療險」和「意外險」。

台灣受訪者認為好的保單應該「簡單易懂」有44%，「無理賠時可保費返還」有42%，能客製化的有36%。未來最想買的新型態商品是「長期照護保險」，其次是「住宿平安險」。

國立政治大學風險管理與保險學系系主任彭金隆表示，研究報告顯示台灣人對於保障的想法，也著實反映在保險購買行為上。例如台灣人對健保品質感到滿意，但仍覺得在重大疾病、癌症、住院等項目需要更多保障，此矛盾顯示對健保未來的保障仍有不確定性，也顯示受訪者對這類需求保障仍然相當強勁。

台灣受訪者願意借款的比率非常高，願意為「買房」借款的占79%，為「創業」借款有66%，為「買車」借款則有61%，相關比率皆高於日、韓。

會擔心因「重大疾病」而無法還款的高達85%，擔心因「意外死亡」而無法還款的也占81%，也是遠高於日、韓及全球平均。但是知道有「信用保障保險」（主要為房貸壽險）能幫忙轉移還款風險的，卻只有61%。

彭金隆指出，台灣消費者普遍擔心還款問題，然購買房貸壽險卻只占26%，顯示台灣市場信用保障保險的推廣仍有許多空間。除了業者要花更多努力推廣信用保障保險，幫助民眾建立利用保險轉移借款風險的概念外，也可以日本為借鏡，研究相關配套法令及更有效的推廣模式，讓信用保障保險能更為普及，大眾有更周延的保障。

保險信用癌症

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