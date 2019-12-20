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國泰金調查 民眾對年終獎金的預期略顯悲觀

2019-12-20 10:34經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

國泰金（2882）今（20）日發布2019年12月國民經濟信心調查，針對民眾對調薪幅度與年終獎金的預期也進行調查，結果顯示，55.6%的民眾預期年終獎金介於一至三個月，較去年調查減少0.4%；37.1%則認為年終獎金不到一個月，較去年調查增加0.6%，整體來看，民眾對年終獎金的預期相較去年略顯悲觀。

根據主計總處公布最新薪資概況，10月全體受僱員工經常性薪資平均為42,060元，成長率重回2%以上水準。根據國泰金的調查結果顯示，高達59.7%的民眾認為明年每月經常性薪資會維持不變，27.4%的民眾預期薪資成長在0-3%區間，僅4.9%的民眾預期加薪會超過3%。

根據主計總處數據，2019年企業發放年終獎金每人平均為70,164元，約1.69個月。本次調查結果顯示：55.6%的民眾預期年終獎金介於一至三個月，較去年調查減少0.4%，37.1%的民眾則認為年終獎金不到一個月，較去年調查增加0.6%，整體而言，民眾對年終獎金的預期相較去年略顯悲觀。

這項調查在2019年12月1~7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，成功回收共12,857有效填答問卷。

年終獎金國泰金薪資加薪

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