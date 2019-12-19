金管會發布2020年金檢重點 新增大陸對策與風險機制

金管會檢查局今（19）日發布2020年金檢重點，新增對中國大陸因應對策與風險機制四大面向，其中包括金控董事本身轉投資其他產業集團及本身利害關係人利益相關之案件，是否適當迴避或保持明確分際及有效監督。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

富邦金投資中國「明天系集團」肖建華旗下哈爾濱銀行遭政府接管，市場憂心集團中國踩雷。同時受美中貿易戰影響，市場也擔心衝擊中國大陸的經濟情勢，讓我國金融業在對岸轉投資曝險增加。

金管會檢查局今（19）日發布2020年金檢重點，新增對中國大陸因應對策與風險機制四大面向，其中包括金控董事本身轉投資其他產業集團及本身利害關係人利益相關之案件，是否適當迴避或保持明確分際及有效監督。

檢查局官員表示，2020年度金融檢查重點，會參酌2019年檢查情形與新頒法令，並因應金融市場及監理需要，挑選各業別應加強關注項目，列為檢查重點。本年度具共通性的六大跨業別檢查重點，包括有防制洗錢、打擊資恐及反武器擴散落實情形、法令遵循制度實施情形、公司治理情形、資通安全管理、金融消費者保護作業、個人資料保護等6項。

個別產業較往年不同的是，受到中美貿戰影響，市場也擔心衝擊中國大陸的經濟情勢，讓我國金融業在對岸轉投資曝險增加，因此檢查局2020年對金控方面，新增對中國大陸的因應對策與風險機制，將加強金檢四大面向。主要包括一、對大陸地區風險承擔總額控管執行情形。二是督促子公司落實轉投資事業(含海外)之風險管理，並陳報金控必要資訊，以掌握集團風險。三是金控公司針對董事就本身轉投資之其他產業集團及本身利害關係人利益相關之案件，是否適當迴避或保持明確分際，及建立有效牽制監督機制。四是對經濟情勢變化，是否預擬因應對策及建立集團風險管理機制

此外也會加強金檢大股東持股申報機制，建立了解大股東實質受益人之機制，包括大股東是否確實依規定將實質受益人列入申報範圍、發現大股東未依規定辦理之處理程序等。還有公司治理主管與人員的建置及金控旗下除銀行、保險、證券之外的子公司內部稽核業務。

銀行方面，加強金檢的部份，例如消費者保護與公平待客原則，尤其是之前立委反應創新金融App不利視障者及理專不當挪用客戶資金等，此外電子交易涉資通安全管理，此外將特別強調作業系統跨境雲端委外部份的查核。還有銀行兼營新增保經保代業務愈來愈多，亦將加強臨檢，

保險業方面，2020年主要金檢重點在壽險業對高齡客戶投保商品適合度政策的建立與執行，是很多客訴，保單示範條款實施與落實情形及公司治理董事職能發揮與監理制度的建立等，至於壽險大陸轉投資的風險控管部份，官員表示，2018年開始即已經列為金檢重點。