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台灣人壽翻轉家庭照顧者復能新觀念

2019-12-19 18:22經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

中國信託金控子公司台灣人壽長期深耕高齡公益，與社福夥伴合作過程中，發現老化快速的台灣，除提供長照服務或政策調整外，更重要的是觀念翻轉，台灣長照才能進步。

有鑑於此，台灣人壽攜手畢嘉士基金會共同拍攝復能紀錄短片「起床任務」，今(19)日在台北敦南誠品，與社會企業銀享全球共同舉辦「最佳的照顧就是不用照顧」家庭照顧者講座暨紀錄短片首映會，片中記錄因跌倒導致失能的薛鄭阿嬤，透過生活訓練重新站起來的過程，不僅感動現場超過百位家庭照顧者的心，更點燃他們對於被照顧者可以重拾自立生活的希望。

影片中，高齡90歲的薛鄭阿嬤跌倒臥床後，向治療師許下心願「我想要站起來，至少在客廳走來走去」，像薛鄭阿嬤跌倒致左腿骨裂臥床的老人比比皆是。

根據國健署調查，全台65歲以上長者，每六人就有一人曾跌倒，跌倒更是高居老人事故傷害死因的第二名，而影片中，家屬配合專業團隊從使用電動床縮短臥床時間，站立式輪椅重新練站，到拿起助行器踏出步伐，一起共同努力下，阿嬤可以慢慢站起來走動；堅毅的生活訓練過程，畫面雖不那麼美麗，但過程中阿嬤的堅強與進步的微笑令人感動。

台灣人壽莊中慶總經理表示，近年來，政府全力倡導「復能」，民間也大力推動生活訓練、自立支援，「我們希望重新定義『對的照顧』或『好的照顧』的認知」。也提醒復能成功的關鍵之一為家屬，家屬須有正確的觀念，改變凡事都幫長輩做好的傳統孝順觀念，因長輩一旦長時間沒事做，反而容易導致快速失能以致臥床不起的狀況。

台灣人壽去(2018)年舉辦「家庭照顧者」講座，而今(2019)年講座重點則是在翻轉他們的照顧觀念，畢嘉士基金會周文珍執行長於講座中分享如何結合輔具運用及生活訓練，影片中的治療師王志元及銀享全球營運長鄭文琪，均提出如何找到並運用照顧資源，除了讓更多照顧者感到不孤單，學習向外尋求資源與抒發壓力，也協助照顧者及被照顧者都理解復能的階段性目標，共同參與把訓練融合在日常生活中。

畢嘉士基金會「居家好鼓勵」計畫，是集結治療的專業服務團隊加上家屬、居服員，甚至外籍看護等共同合作，強化被照顧者生活訓練結合輔具資源，幫助被照顧者有機會回到自己想要的生活方式。

台灣人壽從去年起，也號召業務同仁參加內部長照資源整合訓練課程，讓業務同仁在服務保戶時，遇到有長期照顧需求的家庭，即能將長照觀念與資訊帶給客戶，協助保戶尋找有用資源。

「起床任務」影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=-mtWHB-ZCTY&feature=youtu.be

台灣人壽和畢嘉士基金會所共同拍攝復能紀錄短片「起床任務」，19日在與銀享全球合作...
台灣人壽和畢嘉士基金會所共同拍攝復能紀錄短片「起床任務」，19日在與銀享全球合作舉辦的「最佳的照顧就是不用照顧」家庭照顧者講座進行首映，邀請家庭照顧者們一起觀賞。圖／台灣人壽提供
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台灣人壽長照

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