鼓勵當「大到不能倒」系統性銀行 金管會給四誘因

金管會今祭出「差異化管理」四大誘因，包括增設國內外分行、轉投資核准、試辦業務、申請新種業務等四大「紅蘿蔔」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

全球金融海嘯後，銀行「大到不能倒」受關注，金管會6月選出五大系統性重要銀行（D-SIBs），需額外增提2個百分點內部管理資本，銀行意見較多，金管會除給予四年緩衝期外，今（19）日再宣布祭出「差異化管理」四大誘因，包括增設國內外分行、轉投資核准、試辦業務、申請新種業務等四大「紅蘿蔔」。

金管會6月底公布國內首波系統性重要銀行（D-SIBs）名單及強化措施，包括中信、兆豐、合庫、國泰世華及台北富邦銀行等五家入選，強化措施中以增提資本對銀行影響最大，系統性重要銀行須在四年內，額外增提「緩衝資本」及「內部管理資本」各2個百分點。今天並修正發布資本適足性及資本等級管理正式辦法。

以普通股比率為例，目前一般銀行最低標準是7%，系統性重要銀行最低要達11%。四年後最低要達到14資本標準拉高後，系統性重要銀行及其金控都將面臨增資壓力；若要用盈餘轉增資，保留盈餘須增加，也會影響股利發放。以今年第3季資本適足率來看，這五家銀行中若只計算「緩衝資本」2個百分點，五家都已達標。但內部管理資本部份，北富銀、兆豐銀與中信銀、國泰世華銀未達到，普通股資本國泰世華銀也沒有達到，亦即若要拿金管會的四根紅蘿蔔，未來四家都需要面臨增資。

銀行局副局長莊琇媛表示，有關D-SIBs額外資本只有法定資本的2%納入管理辦理，適用資本不足監理措施，而額外的2%內部管理資本，非屬清規管理項目，金管會決議給予四年（2020至2023年）緩衝，期間內若達不到都不開罰，可由銀行明說資本回復規畫即可，但無法適用差異化管理的獎勵措施，若4%都達成金管會將給予包括四大誘因。

莊琇媛說，有達成額外4%的銀行都可適用「差異化管理措施」。獎勵如下

一、轉投資金融相關事業在新臺幣5,000萬元以下且符合相關規定者得採自動核准。

二、D-SIBs列為增設國內分支機構之評分有利項目，以及申設國外及大陸地區分支機構得優先核准。

三、依「銀行申請業務試辦作業要點」申請試辦時，資本適足比率納入審核項目並加速核准。

四、申請新種業務將優先核准，並於3年辦理期間屆滿申請延長時，對無重大違失者採自動核准。

同時 為鼓勵非經金管會指定為D-SIBs之銀行亦能強化其資本適足性及損失吸收能力，非屬金管會指定為D-SIBs者，亦得申請採用D-SIBs應符合之強化監理措施，並於符合要求後適用相關之差異化管理措施。

金管會表示，資本適足性係衡量銀行業風險承受能力之重要監理標準，資本適足比率愈高，顯示銀行具更佳之風險承擔能力。金管會在持續秉持我國資本適足性規範與國際接軌，並因應我國實務發展之原則下，已完成D-SIBs篩選架構及強化監理措施，對提升我國D-SIBs之損失吸收能力，強化我國金融穩定有相當助益。

D-SIBs在金融市場係具有領導性地位之銀行，金管會期待其能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營之穩定及健全。

要符合系統性重要銀行要求，第一、二、三類資本適足率分別要從第一年的7、8.5%分別是10.5%，提高至9、10.5、 12.5%；要吃紅蘿蔔的話最低第一類資本需要達到11%、12.5%與14.5%。