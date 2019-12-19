符合其中一條件 到台企銀申請房貸利率1.6%起

台灣企銀今（19）日宣布，推出小微企業主及薪轉戶房貸專案，利率最低1.6%起，期望搭配多元的金融商品，以滿足小微企業主等多樣化資金需求。圖為台企銀總部。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣企銀今（19）日宣布，推出小微企業主及薪轉戶房貸專案，利率最低1.6%起，期望搭配多元的金融商品，以滿足小微企業主等多樣化資金需求。

近期各銀行紛紛祭出優惠房貸方案，包含土銀、華銀等也都有專案貸款。除此之外，台企銀為了響應政府推動中小企業轉型，台企銀針對資本額3000萬元以下的小微企業推出「小微+新創‧活水倍增」專案貸款，預計在三年之內，對小微新創事業放款戶數從現在的25,000家倍增加到50,000家。

該行表示，為滿足小微企業主及往來企業薪轉戶個人財務規劃，日前更推出專屬小微企業主及薪資轉帳戶的「真優貸」個人房屋貸款，希望藉由提供企業主優質的理財房屋貸款，穩健其財務規劃。

台灣企銀主管表示，貸款成數與最高核貸金額與一般房貸雷同，依照申辦戶的條件、房屋座落地區等去評估。台灣企銀配合小微新創企業貸款，特推出專屬小微企業主及薪轉戶的「真優貸」個人房屋貸款，就是期望搭配多元的金融商品，以滿足小微企業主等多樣化資金需求。

除了台企銀今日推出的「真優貸」個人房屋貸款，其他行庫也都有針對菁英族群、公教人員推出優惠房貸方案，利率多在1.56%至1.60%左右，藉此吸引更多民眾前往申辦。

利率怎麼低，行庫怎麼會想低價搶市？行庫主管說，由於申辦房貸基本上都要用房產作為抵押品，對於銀行而言是十足擔保，且房產價值長期來看，波動小有保值作用，除此之外，各家銀行為吸收更多客戶，房貸與信用卡等商品，是最快吸收客戶的方式，且從房貸更可以吸收更多優質客戶，黏著度也高。