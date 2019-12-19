吳東進、李紀珠帶頭蹦極運動 為全齡健康而跑

新光金將於2020年1月4日舉辦第39屆「新光摩天大樓登高大賽」，活動主題為「為全齡健康而跑」，董事長吳東進、副董李紀珠積極推廣運動，帶頭參與蹦極運動，新上市結合運動健身的第三代外溢保單，上市首日保費收入就達1200萬元。

金管會鼓勵保險業開發外溢保單，截至今年第三季，外溢保單初年度保費收入3億6862萬元，比去年同期增加16.55倍，初年度保費收入賣最好的前三 名保險公司依序為國泰人壽、南山人壽和新光人壽。

新壽表示，長期關注全民健康議題，新上市第三代外溢保單「活力健身重大傷病定期保險」，涵蓋計步、路跑之外，民眾參與新光登高大賽也可以獲得點數，也將自行車賽事納入外溢機制，有機會享有保費折扣。

為響應環保，新光金明年持續舉辦登高大賽，且為呼應環保，取消無法回收的計時晶片，減低賽事造成的垃圾，報名成功者贈送運動毛巾、紀念衫以及JX健身俱樂部精品課程五合一套票等。

新壽的出租式樂齡宅新板傑仕堡設置JX健身俱樂部，吳東進和李紀珠皆已親自體驗過蹦極運動，吳東進更是熱愛此運動，曾經參與了七堂課程；李紀珠也表示，蹦極課程有教練親自教導，會針對每個人的體能狀況，設計運動的強度，就算是平常較少運動的新手也都不用擔心。