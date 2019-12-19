三外銀信用卡惦惦賺 11月單卡消費破萬元

本土銀行與外銀信用卡發展開始出現差異化，本土銀行向下扎根，發放信用卡包含鎖定小資族群，外銀仍偏好信用評等佳、有貢獻回饋的信用卡卡友。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

本土銀行與外銀信用卡發展開始出現差異化，本土銀行向下扎根，發放信用卡包含鎖定小資族群，外銀仍偏好信用評等佳、有貢獻回饋的信用卡卡友。

本土銀行力衝發卡數字，金融業者指出，因為部分金融業者認為在數位時代，相對重視客戶獲取成本，如果打出的行銷可以獲得越多客戶，客戶獲取成本可望更低，也可以為自己串起屬於該銀行的生態圈，不管是該銀行要發展自己的點數、幣等，客戶數越多、越容易壯大自己的刷卡金流領土。

但外銀受限資源以及集團策略，近期信用卡策略開始與本土銀行出現差異化，看重的仍是每位信用卡客戶貢獻度，多半都有鎖定高端客群發卡，該策略奏效，包括星展銀、渣打銀以及滙豐銀11月信用卡單卡單月消費金額都破1萬元、高於前四大發卡行單卡單月表現。

以星展銀為例，今年以來推出「豐盛尊耀無限卡」，提供高資產客戶在商旅住宿、餐飲、高球、健身房、社交等全方位尊榮服務與享受。每消費5元就能累積1點，點數終身有效，同時該卡也是首張提供社交權益服務頂級卡，累積年消費滿額，星展銀行（台灣）將以卡友署名規劃專屬「星展VIP豪華遊艇社交饗宴」，大幅增加頂端客申辦吸引力。星展銀也有推出飛行世界卡，消費可以累積里程，同樣可以擴大卡友的刷卡力道。

與三家外銀子行相比，前四大發卡銀行11月的單月單卡消費金額都沒有突破1萬元，多在8,000元上下，其中玉山銀單卡單月消費金額9,260元排名第一，推估與玉山銀推出信用卡多鎖定現金回饋與P幣回饋，吸引會大幅消費的卡友。而第五大流通卡北富銀單月單卡簽帳金額也有破萬元。