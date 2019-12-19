新台幣匯率升2.5分收30.208元 續創一年半新高

相關新聞
三外銀信用卡惦惦賺 11月單卡消費破萬元2019-12-19 17:04
加密貨幣邁向規模化 新創業者：必經之路「監管合規」2019-12-19 15:36
秒懂台幣狂升原因 找到切入商機2019-12-19 15:00
央行出手 新台幣由升轉貶 終止連4升2019-12-19 14:49
AI衝擊+零工經濟 陳冲：建立普遍基本所得制2019-12-19 14:49
國營油電糖水 年終有望4.4個月2019-12-19 14:49
羨慕！泛公股銀年終最高8個月 公股也有4.4個月2019-12-19 14:49
新台幣午盤升6.2分 暫收30.171元2019-12-19 12:23
國外旅遊因夥伴重病取消行程 旅平險也有賠2019-12-19 12:18
元大投信 劉宗聖獲獎2019-12-19 02:55
中信 奪商務品牌雙冠2019-12-19 02:55
玉山Pi拍兔卡 回饋無上限2019-12-19 02:55
三商銀拚都更 一波波2019-12-19 02:55
央行出手 台幣由升轉貶2019-12-19 02:48
商務人士理想品牌 中信獲雙冠2019-12-19 00:35
有效卡王之爭 國泰世華領先2019-12-18 23:29
中信金攻區塊鏈 三箭齊發2019-12-18 23:23
區塊鏈鏈接網紅、品牌商 銷售加分2019-12-18 23:19
央行19日召開今年最後一場理監事會議 熱錢攻防戰成焦點2019-12-18 21:12
別讓權益睡著！國保遺屬年金給付追溯可能有近七萬人還未領2019-12-18 17:17
花旗2020年看好黃金、新興市場股市 人民幣回合理價格2019-12-18 16:53
連線銀行、將來銀行兩家純網銀申設 公平會審查過關2019-12-18 15:17
富邦證券 獲《財資雜誌》ESG大獎肯定2019-12-18 13:45
台IPO募資額兩岸三地成長幅度最高 明年IPO有三大關鍵2019-12-18 13:31
指享退．大樂活專欄／水缸理論投資 安享第二人生2019-12-13 02:38
熱門文章
郭台銘捐贈1200萬元跳票？ 台灣失智協會聲明回應了2019-12-18 19:56
大突破！台越簽新投保協定2019-12-18 23:42
百名台籍派遣工遭提前資遣 代工大廠英業達回應了2019-12-19 12:22
遭爆iPhone內鬼案 鴻海：客戶損失900億元是子虛烏有2019-12-18 21:27
中鋼11月虧損逾2.93億元 三年多來首見2019-12-19 14:56
在家照護者想列長照扣除額 年底前這件事不得不做2019-12-18 18:19
央行出手 台幣由升轉貶2019-12-19 02:48
廣達林百里：台灣要做AI輸出國2019-12-19 02:00
有效卡王之爭 國泰世華領先2019-12-18 23:29
南港商業聚落崛起 開通東區門戶2019-12-19 04:11
華為新機不遲到 台廠鬆口氣2019-12-19 02:00
工具機業：明年營運向上2019-12-19 01:20
iPhone在陸退燒？ 華爾街大論辯2019-12-19 01:20
傳博通擬出售無線射頻業務 台積電仍獨家掌握訂單2019-12-19 12:28
施振榮訂「家規」 獲利50%做公益2019-12-19 01:20
林百里談AI：2020是下一個重要10年的開始2019-12-18 18:26
廣達旺年會豪氣 發出總獎金近4千萬元2019-12-18 21:52
玉山Pi拍兔卡 回饋無上限2019-12-19 02:55
大陸特斯拉擬降價 台系鏈沾光2019-12-19 01:20
中信金攻區塊鏈 三箭齊發2019-12-18 23:23
美加強防堵華為 我半導體業有望受惠2019-12-18 23:43
兩件純網銀結合案 公平會點頭2019-12-19 02:58
長照扣除額納居家照護 留意巴氏量表檢測期限2019-12-19 02:58
遠航陳述期滿前再補充意見 廢不廢證「審酌中」2019-12-18 18:34
農地設綠能設施 有條件免稅2019-12-19 02:58
台經院長看明年三大不確定因素 貿易戰後續仍是首位2019-12-18 19:56
廣達董座林百里看明年：未來十年成長速度快於過去30年2019-12-18 18:08
央行貼放利率「連14凍」 上修今、明兩年經濟成長2019-12-19 16:52
長榮文苑酒店嘉義館後天試營運 故宮南院對面驚艷開館2019-12-19 14:38
侯友宜專訪／新北招商 三年拚4,500億元2019-12-19 03:09
台北市前副市長林欽榮：20年大戰略 助工業區轉型2019-12-19 04:11
日月光：智慧工廠雇更多人 拚成台灣員工數第一2019-12-18 19:36
相隔26年 台越簽署新雙邊投資保障協定2019-12-18 20:52
德安航空首度招募培訓機師 攜手安捷共育人才2019-12-19 12:49
東區門戶計畫 建商搶進新黃金區域2019-12-19 04:11
央行19日召開今年最後一場理監事會議 熱錢攻防戰成焦點2019-12-18 21:12
台越新協定 新進台商受益2019-12-19 01:04
瀚宇博香港子公司配息 匯回台灣逾2億元2019-12-18 17:53
陳冲：建立普遍基本所得制度 可考慮機器人稅2019-12-19 09:49
推動工業4.0 桃園憶聲智匯科技園區動土2019-12-18 18:07
留言