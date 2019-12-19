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新台幣匯率升2.5分收30.208元 續創一年半新高

2019-12-19 16:13經濟日報 記者陳美君／即時報導

年關將近，新台幣匯率強升不利出口商年底作帳，中央銀行今（19）日午後再度出手，新...
年關將近，新台幣匯率強升不利出口商年底作帳，中央銀行今（19）日午後再度出手，新台幣匯率重演「早盤勁升、午後升幅縮減」戲碼，終場新台幣匯率升值2.5分，收30.208元。 圖╱聯合報系資料照片
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年關將近，新台幣匯率強升不利出口商年底作帳，中央銀行今（19）日午後再度出手，新台幣匯率重演「早盤勁升、午後升幅縮減」戲碼，終場新台幣匯率升值2.5分，收30.208元，台北外匯經紀公司成交量9.42億美元，續創一年半新高。

台積電表現不如預期，拖累台北股市今日開低走低，收盤大跌103.55點，為12018.9點，跌幅0.85%。根據證交所統計，外資及陸資今日賣超70.82億元。

儘管台股下挫，新台幣匯率早盤仍持續升值，最高升抵30.145元，最多升值8.8分。

央行今日將召開理監事會，市場預估貼放利率將「連14凍」，市場關注，近期熱錢流入、令新台幣匯率大幅升值，央行將採取哪些因應之道。

台幣匯率新台幣外匯

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