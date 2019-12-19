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國泰證：三高效應助攻 2020台股樂觀可期

2019-12-19 14:28經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

展望2020年台股與海外市場投資布局，國泰證券表示，台股有「三高」助攻，分別是高殖利率繼續維持、台商回流走帶動GDP走高，以及產業升級使得台灣企業市占率和ASP紛紛走高，推升獲利增長；海外市場方面，美中貿易戰雖進入延長賽，整體仍需以「穩」應對，債市表現預計將難複製2019年的亮眼成績，投資人應留意以高評等的投資級債券做為債券核心商品。

國泰證券觀察2020年全球經濟，預期呈現「低增長、低通膨、低利率」，換句話說即谷底回穩的表現，反觀台灣股市呈現三高效應：高殖利率、GDP走高以及產業升級推升企業獲利再增長等。

國泰證券指出，台股電子產業擁抱高科技核心，舉凡5G滲透加快、Data Center運算愈來愈快以及中國企業供應鏈去美化等，皆讓台系電子廠高度受惠，直接反應在市占率提升、ASP及毛利率提高等，預期電子產業從半導體、網通及中下游電子零組件都將有不錯表現，此外，2020年台灣GDP成長預估由原預期的2.3~2.4%上修為2.6~2.7%，反應在台灣內需市場表現，預期金融業與汽車產業將同步受惠。

海外市場部分，國泰證券指出，2020年中美貿易戰進入延長賽階段，雙方有機會達成部分貿易協議或延期休戰，整體布局應以「穩」字迎接充滿機變的2020年。根據IMF、OECD及各大投資銀行預估，美國2020年GDP成長率約落在2%~2.1%之間，低增長環境恐將壓縮企業獲利，此外，美國總統大選為牽動美股的重要因素，自1941年以來，美國共經歷19次總統大選，選舉年度S&P 500指數僅4次收跌(1948年、1960年、2000年科技泡沬破滅及2008年金融海嘯)。整體而言，仍需留意美股逢高修正壓力及波動加劇，布局上宜偏重價值面低估之價值型類股、防禦類股及具創新題材族群等。

中國股市2019年需求回落打破高速成長的神話，目前官方面臨經濟增長與物價上漲如何取得平衡的景況，國泰證券認為，2020年受到貿易戰有進展，外需的不確定性有望緩和，但內需增長仍面臨壓力，投資布局建議可留意圍繞消費升級和產業升級的相關族群。

國泰證券進一步指出，債券商品仍是資產配置不可或缺的一環，債市雖已難複製2019年的亮眼表現，但因包含美國FED在內的全球主要央行，2020年貨幣政策將維持寬鬆環境，全球經濟下行風險增加及低通膨背景下，宜減持高收益債券以降低景氣曝險，而高評級投資級債券仍可作為核心資產布局，新興市場債則以具有國家背景企業A級信評美元債為優先選擇。

國泰債券

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