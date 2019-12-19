國外旅遊因夥伴重病取消行程 旅平險也有賠

南山產物今宣布，從擴大升級網路投保的「旅行不便險」保障範圍。 本報資料照片 分享 facebook

國人出國旅遊，已逐漸習慣使用網路投保旅行平安險和旅行不便險。南山產物今宣布，從擴大升級網路投保的「旅行不便險」保障範圍。增加「旅程取消保險」、「旅程阻礙保險」以及「行李損失保險」，讓海外旅行保障更完整。

第一項是「旅程取消保險」，若在預定旅程開始前30日內，因被保險人、同行夥伴或被保險人之親屬遭受重大傷病，或於預定旅程的前七日內遇到公共交通業者罷工、當地傳染病、暴動或民眾騷擾而取消行程，對於「旅程取消」所損失的預繳旅費、住宿及交通費用，也採實支實付理賠，提供最高新台幣6萬元理賠金。

第二項是針對「旅程縮短」與「旅程更改」額外增加的交通、住宿費用，也分別提供了最高3萬元的理賠金；此外，若旅行期間行李因竊盜、強盜、搶奪，或因旅館、公共交通工具業者處理失當而遭受毀損也別擔心，這次升級增加的「行李損失保險」針對小型電腦提供定額1萬元、行李箱損壞定額2,000元，總金額最高賠付3萬元。南山產物升級版網路投保旅遊綜合險保障更完整，讓保戶在海外旅程無煩惱。

南山產物網路投保中心「南山e保站」有提供線上保費速算，民眾在填資料之前就可先得知保費金額，加快投保流程。

以日本東京五日遊舉例，若保額設定500萬元，保費只要589元，平均每日不到118元，意即每日只要省下一杯咖啡的錢，就可擁有海外旅遊的多重保障。