推動台灣ETF市場壯大 劉宗聖獲頒卓越貢獻獎

特許金融分析師協會（CFA Institute）台灣分會每年一度的授證儀式與頒獎典禮晚宴，被視為金融圈年度盛事。今年共計59名CFA新持狀人獲頒證書，並著眼台灣ETF市場繁榮成長，特別將「卓越貢獻獎」頒發給元大投信董事長劉宗聖。

CFA協會總部位於美國，成立於1947年，全球159個國家有約142,000名會員，持有CFA執照者則達到125,000。

CFA協會台灣分會近年關注到台灣ETF市場快速發展，ETF趨勢已經從歐美擴張到亞洲，加上金融科技成果日新月異，掀起資產管理業創新變革。

CFA協會指出，元大投信2003年起推出台灣第1檔ETF：元大台灣50（0050），將近20年來引領台灣ETF成長。2014年受惠主管機關政策、法規開放等，元大投信進一步成功發行槓桿／反向、商品ETF以及債券ETF，帶領台灣ETF發展邁向創新突破格局。

元大投信多年來也致力於法規突破、市場推廣和投資人教育，國際市場發展也持續擴張版圖，目前已擁有六國以上的ETF業務在地操作管理和發行經驗。今年CFA協會台灣分會特別頒發「卓越貢獻獎」給劉宗聖，期許ETF未來在台灣資產管理市場持續發展。

截至10月底，受惠ETF增長，國內公募基金規模也增加到3.8兆元，超越境外基金3.5兆元，十年首見。

值得一提是，元大投信身為台灣ETF管理規模第一大發行商，旗下投資ETF的受益人數也超過50萬人，占全體ETF受益人63%，凸顯元大投信多年致力於市場的教育，有效推動投資人認同ETF商品。

元大投信指出，近年金融科技創新發展，傳統投資模式必須轉型，該投信領先導入資產管理融合金融科技、AI技術，整合主被動投資，朝向「Actively Passive, Passively Active」發展。

元大投信已由過去投資追求傳統α、β，邁向Smart α、Smart β，也從過去提供投資人標準化投資方案，轉型為提供客製化解決方案，推動資產管理行業邁向2.0。並將ETF技術輸出鄰近亞洲國家，協助亞洲市場鏈結，先後擔任韓國、泰國、香港、馬來西亞、中國等地基金業者ETF的技術顧問。