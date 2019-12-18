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央行19日召開今年最後一場理監事會議 熱錢攻防戰成焦點

2019-12-18 21:12經濟日報 記者陳美君／即時報導

中央銀行。 圖／聯合報系資料照片
中央銀行。 圖／聯合報系資料照片
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中央銀行明（19）日將召開今年最後一場理監事會議，市場已凝聚貼放利率將「連14凍」的共識，熱錢與央行新台幣匯率30元整數前的攻防戰，成為金融圈關注焦點。金融圈主管還說，預計在本次理監事會上，央行理事們將針對房市風險升溫、國際負利率當道造成負面效應等時事題進行研商。

對於明天登場的理監事會議，金融圈主管認為，央行總裁楊金龍將在會後記者會上，針對美中貿易達成首波協議、中國大陸經濟與金融風險、英國脫歐程序及地緣政治緊張情勢等國際經濟金融情勢進行詳盡分析。

至於國內經濟金融情勢，今年經濟溫和成長、物價漲幅溫和，加上台商回台投資與轉單效應，央行有機會進一步調升今、明兩年的經濟成長率預估。回顧今年第3季理監事會時，央行預估今年經濟成長率為2.4%，明年為2.34%。

此外，央行本次也將討論M2目標區調整，未來擬不再逐年設定目標區，並調整為二到三年的中期監控區域（monitor range），增加貨幣政策操作彈性。

相較於持續躺平不動的利率，金融圈更關注央行對新台幣匯率的態度。對於台北匯市近期波動加劇、逼近30元整數，央行開始進場調節、減緩新台幣升值速度，年底前也將視市況彈性操作。

「今年底前30元關卡應該不容易破，但還是要看國際匯市風向怎麼吹」，匯銀主管說。

央行官員說，新台幣匯率原則上由匯市供需決定，除非有短期資金大量進出或季節性因素，導致匯率過度波動或失序變動，不利經濟金融穩定時，央行會本於職責，進場維持匯市秩序。

截至今年第3季，央行貼放利率已「連13季」按兵不動，重貼現率維持在1.375%的低點；美國聯邦準備理事會（Fed）於上周宣布按兵不動，基準利率維持在1.5%-1.75%，同時暗示由於通膨率持續低迷，可能到明年都不會調整利率。

「聯準會調升的時候我們沒跟漲、聯準會調降的時候我們也沒補跌，現在聯準會利率不動了，我們自然也不會動」，金融圈主管說。

央行新台幣台幣匯率

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