玉山Pi拍兔Debit卡登場 最高享4.5%、P幣回饋無上限

玉山Pi拍錢包信用卡廣受歡迎，為讓更多年輕族群也可以刷，享受無現金支付的便利，玉山銀行今天攜手網路家庭子公司Pi拍錢包共同舉辦記者會，宣布發行具備存提款、轉帳、刷卡功能、悠遊卡小額支付的晶片金融卡「玉山Pi拍兔Debit卡」，年滿15歲以上者即可申辦，最高享4.5%P幣回饋無上限。

玉山Pi拍兔Debit卡 持卡人在存款帳戶的餘額即為刷卡消費可使用額度，可有效控管消費，免除攜帶大量現金的不便及風險，每筆消費回饋和玉山Pi拍錢包信用卡相同，一般消費享2.5% P幣回饋，綁定Pi拍錢包於露天拍賣、86小舖、全家便利商店、台灣大車等指定通路支付，最高享4.5% P幣回饋，所獲得的P幣，也可於全台超過18萬個Pi拍錢包合作通路以1P幣等於1元新臺幣折抵使用。

玉山銀行總經理黃男州表示，玉山信用卡以場景金融為發展重點，結合產業首選夥伴，提供顧客便利的金流服務體驗。希望藉發行玉山Pi拍兔Debit卡服務更多年輕且善用數位服務的族群，享受玉山銀行所提供的一站式數位金融服務，成為消費生活的首選。