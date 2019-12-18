親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜：我來日無多 這兩件事不做對不起下一代

為老兵發聲 宋楚瑜批蔡：年金改革胡亂暴衝

網家攜玉山銀行推玉山Pi拍兔Debit卡 擴大消費族群

2019-12-18 17:30經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

行動支付趨勢當道，為擴大使用族群，網路家庭（8044）旗下Pi拍錢包，今（18）日宣布與玉山銀行推出簽帳金融卡「玉山Pi拍兔Debit卡」，目標打進大學生、職場新鮮人等年輕族群，無法申辦信用卡也能享受與Pi信用卡相同的回饋。網家期許，要讓行動支付走進全民消費日常，打造更全面的P幣生態系。

網家暨Pi拍錢包董事長詹宏志表示，Pi拍錢包目前使用族群，主要落在25到45歲上班族，根據統計，目前全台灣超過20歲以上的成年人口中，有高達807萬人沒有信用卡。為拓展使用族群，此次與玉山合作推出「玉山Pi拍兔Debit卡」，除了20歲以上成年人可直接透過玉山銀行線上開戶申辦，父母亦可替家中未成年子女辦理，使年輕族群無門檻地體驗行動支付的便利與優惠。

Pi 拍錢包於2015年上線，去年推出玉山Pi拍錢包信用卡，至今會員數超過75萬人，活躍用戶超過八成，今年累計發出20億P幣。進一步分析Pi拍錢包信用卡使用行為，網家指出，前五大刷卡金額的消費類型為線上購物、保險、百貨、旅遊與交通，消費筆數排名則依序為便利商店、線上購物、交通、百貨與外送。

Pi拍錢包目前可使用通路18萬個店點，逐步打造出P幣生態系，明年將持續擴點。Pi拍錢包營運長韓昆舉透露，明年明確會跟現在不一樣的是更重視線下獨立商店，過去比較多時間經營連鎖店等體系，明年會特別著重在經營線下獨立店、街邊店等零售餐飲店。另也希望807萬潛在用戶，能在玉山Pi拍兔Debit卡推出後開始使用Pi拍錢包。

此外，網家今年將Pi拍錢包、國際連、支付連等旗下三間負責支付的子公司整合。網家先以每股新台幣20元，斥資5.76億元向子公司商店街收購支付連2,880萬股股權，直接持股支付連55%，並派任韓昆舉同時擔任支付連及國際連總經理。

網家總經理暨執行長蔡凱文表示，網家平均消費年齡層持續下調，原本占多數的30歲以上族群，保持一定數量增長，但30歲以下出現高成長，除了行銷方式改變，網家在行動支付表現活躍，也是其中一個原因。接下來會開始整合所有的支付，期待明年第二季前可以完成，之後也會嘗試做不同的服務。

Pi拍錢包吉祥物Pi Partners首度盛大亮相，藉萌勢力搶攻年輕族群。圖／網...
Pi拍錢包吉祥物Pi Partners首度盛大亮相，藉萌勢力搶攻年輕族群。圖／網家提供
分享
Pi拍錢包與玉山銀行再度攜手，推出「玉山Pi拍兔Debit卡」簽帳金融卡上市。圖...
Pi拍錢包與玉山銀行再度攜手，推出「玉山Pi拍兔Debit卡」簽帳金融卡上市。圖／網家提供
分享

玉山銀行網家信用卡

延伸閱讀

玉山黃金種子 獲國際認證

14小時不眠不休 旗山天后宮「媽祖」單攻玉山...

網家推出歲末「分享愛」活動 攜手10大品牌助...

李紀珠當選全球玉山科技協會理事長 首位財金專...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

花旗2020年看好黃金、新興市場股市 人民幣回合理價格

2019-12-18 16:53

連線銀行、將來銀行兩家純網銀申設 公平會審查過關

2019-12-18 15:17

富邦證券 獲《財資雜誌》ESG大獎肯定

2019-12-18 13:45

台IPO募資額兩岸三地成長幅度最高 明年IPO有三大關鍵

2019-12-18 13:31

彰銀關愛獨老 年菜送到家

2019-12-18 02:43

玉山黃金種子 獲國際認證

2019-12-18 02:43

兆豐友善服務 雙語分行催動國際化

2019-12-18 02:43

國人退休金缺口大 新壽吳欣盈開藥方

2019-12-18 02:43

國銀雙語服務 十年內落實

2019-12-18 02:43

2年期定存單利率 跌至七個月低點

2019-12-18 02:18

新台幣升升不息 叩關29元

2019-12-18 02:18

媲美星港財管方案 估17銀行入選

2019-12-18 00:38

金管會「追星趕港」 高階財管2.0 拚下季上路

2019-12-17 23:48

外幣保單降溫 銷售大衰退

2019-12-17 23:20

彭博：美中第一階段協議 可望繼續支撐新台幣匯率升勢

2019-12-17 18:23

Visa警告：在加油站刷卡 小心被駭

2019-12-17 16:43

金管會：期望2030年 全體國銀提供雙語服務

2019-12-17 16:25

央行出手、熱錢沒在怕 新台幣收30.21元、近一年半新高

2019-12-17 16:23

指享退．大樂活專欄／水缸理論投資 安享第二人生

2019-12-13 02:38
看更多

熱門文章

新台幣升升不息 叩關29元

2019-12-18 02:18

遭爆料內鬼盜賣iPhone零件 鴻海發布聲明回應了

2019-12-18 12:34

三星PCB策略轉彎 台廠利多

2019-12-18 01:12

別讓權益睡著！國保遺屬年金給付追溯可能有近七萬人還未領

2019-12-18 17:17

30歲女生工作7年完全沒存款 網分析吐槽：太天真

2019-12-17 21:10

SOGO經營權爭議17年 星國麵包大王出手波瀾再起

2019-12-18 17:16

別讓權益睡著了！國保遺屬年金給付追溯 7萬人可領卻沒領

2019-12-18 17:05

配偶互贈房產 契稅不能減免

2019-12-18 02:33

人才外流 大專以上赴海外就業大增

2019-12-18 00:31

國人退休金缺口大 新壽吳欣盈開藥方

2019-12-18 02:43

連線銀行、將來銀行兩家純網銀申設 公平會審查過關

2019-12-18 15:17

報遺產稅 遺囑執行人優先

2019-12-18 02:33

拖了13年…雙子星簽約 總投資606億

2019-12-17 23:41

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

鴻海董座劉揚偉：三項條件兼具 在大企業中脫穎而出

2019-12-17 23:11

用電大戶條款 可溯及既往

2019-12-17 23:19

金管會「追星趕港」 高階財管2.0 拚下季上路

2019-12-17 23:48

遭爆內鬼轉賣iPhone零組件瑕疵品 鴻海發兩點聲明回應

2019-12-18 12:41

12年5次流標！雙子星要動工了 許崑泰被譏「頭殼壞掉」也要做

2019-12-18 11:23

經濟解析／五大支柱加持 這幾家撐起台灣半導體榮景

2019-12-18 11:17

外幣保單降溫 銷售大衰退

2019-12-17 23:20

5G手機助攻 雙鴻2020年EPS挑戰18元

2019-12-18 09:04

SOGO經營權之爭／郭明忠擬啟動ASTEP爭股權 太流：自取其辱

2019-12-18 15:53

SEMI：明年晶圓廠設備支出攀高

2019-12-18 00:48

美課鋼品反規避稅 台廠無礙

2019-12-17 23:54

中華電信廣結盟再投資 郭水義掌舵站穩龍頭

2019-12-18 10:48

英特爾揪伴 攻邊緣運算

2019-12-18 01:12

渣打銀推出「優逸理財」 鎖定中高資產族

2019-12-17 20:44

三因素…電子業掀南向潮

2019-12-18 01:12

廣達尾牙登場 市場關注三大焦點

2019-12-18 09:45

75歲還在創業 施振榮自嘲自己是最老的創業家

2019-12-18 11:15

2年期定存單利率 跌至七個月低點

2019-12-18 02:18

5G頻譜暫時總標金突破400億元 超越政府預算目標

2019-12-18 13:33

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

5G競標金額 衝向400億

2019-12-18 01:23

三星首款折疊機 將在台上市

2019-12-18 01:12

日月光：關燈工廠省86%人力 明年底前增至15座

2019-12-18 17:08

大成攜日商 打造最大雞蛋廠

2019-12-18 01:12

美祭反規避稅 中鋼：銷美接單加分

2019-12-17 23:46

國銀雙語服務 十年內落實

2019-12-18 02:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top