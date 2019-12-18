網家攜玉山銀行推玉山Pi拍兔Debit卡 擴大消費族群

行動支付趨勢當道，為擴大使用族群，網路家庭（8044）旗下Pi拍錢包，今（18）日宣布與玉山銀行推出簽帳金融卡「玉山Pi拍兔Debit卡」，目標打進大學生、職場新鮮人等年輕族群，無法申辦信用卡也能享受與Pi信用卡相同的回饋。網家期許，要讓行動支付走進全民消費日常，打造更全面的P幣生態系。

網家暨Pi拍錢包董事長詹宏志表示，Pi拍錢包目前使用族群，主要落在25到45歲上班族，根據統計，目前全台灣超過20歲以上的成年人口中，有高達807萬人沒有信用卡。為拓展使用族群，此次與玉山合作推出「玉山Pi拍兔Debit卡」，除了20歲以上成年人可直接透過玉山銀行線上開戶申辦，父母亦可替家中未成年子女辦理，使年輕族群無門檻地體驗行動支付的便利與優惠。

Pi 拍錢包於2015年上線，去年推出玉山Pi拍錢包信用卡，至今會員數超過75萬人，活躍用戶超過八成，今年累計發出20億P幣。進一步分析Pi拍錢包信用卡使用行為，網家指出，前五大刷卡金額的消費類型為線上購物、保險、百貨、旅遊與交通，消費筆數排名則依序為便利商店、線上購物、交通、百貨與外送。

Pi拍錢包目前可使用通路18萬個店點，逐步打造出P幣生態系，明年將持續擴點。Pi拍錢包營運長韓昆舉透露，明年明確會跟現在不一樣的是更重視線下獨立商店，過去比較多時間經營連鎖店等體系，明年會特別著重在經營線下獨立店、街邊店等零售餐飲店。另也希望807萬潛在用戶，能在玉山Pi拍兔Debit卡推出後開始使用Pi拍錢包。

此外，網家今年將Pi拍錢包、國際連、支付連等旗下三間負責支付的子公司整合。網家先以每股新台幣20元，斥資5.76億元向子公司商店街收購支付連2,880萬股股權，直接持股支付連55%，並派任韓昆舉同時擔任支付連及國際連總經理。