公股行庫首例 彰銀首家分行都更案今動工

公股行庫首例！彰化銀行北門分行都更一案，今（18）日舉行開工動土典禮儀式，預計2023年完工。未來將興建地下4層、地上19層之鋼筋混凝土造建物，作為住商大樓使用，總樓地板坪數逾5,800坪，彰銀則可回收2,000餘坪，除了自用外，也將出租增加該行營收。

彰銀表示，為響應政府推動都更及危老改建政策，加速自有資產活化，彰化銀行北門分行都市更新案事業計畫及權利變換計畫，已於今年4月取得台北市政府都更處核定函，並於7月取得建造執照，為政府推動都市更新政策以來，首件獲准之公股行庫營業行舍都市更新案。

彰化銀行北門分行於民國元年購置，位於台北市大同區延平北路一段，為彰化銀行在台北的首家分行。該行自1948年起因業務擴張進行增、改建工程近20次，至2009年有「欣隆建設股份有限公司」辦理都市更新案。

彰化銀行考量建物屋齡已逾50年，且辦公空間不敷使用，於2010年同意參與都更，後於2013年為配合都更作業將分行遷至行舍對面營業，接續歷經事業計畫變更及文化資產審議等議題，費時近10年，今日舉行開工動土典禮儀式，預計於民國2023年完工。

本都更案基地占地485坪，土地使用分區第三種商業區，全案獲得容積獎勵額度24.27％，由「呂建勳建築師事務所」負責建築規劃，將北門分行舊址立面意象保存融入建築設計中，未來將興建地下4層、地上19層之鋼筋混凝土造建物，作為住商大樓使用，總樓地板坪數逾5,800坪，設計規格將以取得綠建築銀級標章為目標。

本都更案預期完工後將成為西區門戶計畫指標性建物，不僅對於帶動台北車站商圈更新與再生有正面的助益，對於改善市容亦有示範作用。