央行出手 新台幣翻貶2.3分收30.233元、終止連四升

中央銀行出手，新台幣匯率今（18）日由升翻貶，終場貶值2.3分，收在30.233元，終止連四升，台北外匯經紀公司成交量9.1億美元。盤中最高30.128元，最低即為收盤價30.233元。

台股指數今日終場以12,122.45點作收，上漲25.44點，大盤續站穩在「萬二關卡」之上，持續刷新29年多來新高。其中，外資及陸資（不含外資自營商）續買超50.95億元。

儘管今日早盤外資仍持續匯入，但因台股逼近高點，加上聖誕假期將至，外資匯入力道漸歇，中央銀行結合美元買盤力道，尾盤一舉沒收所有升幅，使台北匯市豬羊變色、終場翻貶作收，結束連四日的強升格局。