連線銀行、將來銀行兩家純網銀申設 公平會審查過關

「連線銀行」、「將來銀行」等兩家純網銀結合案今日通過。圖為將來銀行日前獲純網銀執照，經營團隊今首度與媒體見面，由左至右分別是總經理梅驊、董事長鍾福貴、預定董事劉奕成。 報系資料照／記者戴瑞瑤攝影 分享 facebook

公平交易委員會今（18）日委員會議通過「連線銀行」、「將來銀行」等兩家純網銀結合案，公平會皆認為不具有顯著限制競爭疑慮，整體經濟利益大於限制競爭之不利益，因此不禁止其結合。

公平會表示，這兩案參與結合事業包括金融及電信事業，公平會在審議期間也徵詢主管機關金管會、ＮＣＣ等意見。

公平會表示，連線銀行由連線金融科技公司、台北富邦銀行、中國信託銀行、聯邦銀行、渣打銀行、台灣大哥大及遠傳電信等發起設立。

將來銀行則由中華電信、兆豐銀行、新光人壽、全聯公司、凱基銀行、關貿公司、新光銀行、新光保全及大台北瓦斯等發起設立。

由於上述事業分屬銀行、壽險、電信、網路、超市量販、天然氣及保全等產業，因此公平會就兩案事業結合申報案分別針對參與結合事業水平重疊部分及非水平重疊部分進行分析。

水平重疊部分，公平會指出，兩案參與結合的銀行業者，在我國存款、放款、信用卡等相關市場之市場占有率不高，也無計畫將現有業務分別移轉至其所發起設立的純網銀，仍會維持分別經營，不致降低彼此間相互競爭之誘因。

此外參與結合的銀行業者為發展數位化金融服務，已投入相關人力及財務資源，且其現有客戶群與兩案純網銀欲鎖定目標客戶並非重疊，基於市場定位、已投入發展數位金融等成本，尚難認兩家純網銀成立後，參與結合之銀行會停止現有數位金融業務，或降低其推動銀行數位化研發與創新之誘因。

非水平重疊部分，公平會考量銀行業為特許事業，法規限制非金融業者「單獨參進」純網銀市場可能性，兩案參與結合之非金融事業與銀行間本即不具潛在競爭關係。

此外，連線銀行部分，公平會也審酌LINE通訊軟體若增加連結至連線銀行功能是否產生搭售等競爭疑慮，考量到LINE通訊軟體用戶仍可自由選擇是否開立連線銀行帳戶，且LINE通訊軟體並非其他提供網路銀行服務之競爭者接觸LINE用戶的瓶頸，連線銀行之競爭對手仍得與其他非通訊軟體之APP開發商合作或自行開發APP接觸LINE用戶。

另外將來銀行部分，公平會則審酌將來銀行擬與參與結合事業異業結盟打造日常生活消費生態圈是否產生搭售等競爭疑慮，考量參與結合事業對於未來合作對象持開放態度，且參與結合事業為增加自身用戶數及使用率，應不致縮減合作對象而僅與將來銀行合作。故亦尚難認本2件結合案有阻礙競爭對手與此2家純網銀競爭之效果。