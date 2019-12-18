親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「忍了很多年！」何如芸婚變後同框她 浮腫憔悴樣曝光

富邦證券 獲《財資雜誌》ESG大獎肯定

2019-12-18 13:45經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

繼贏得財訊FinTech創新應用獎後，富邦證券數位金融服務再傳捷報，榮獲國際知名財經媒體《The Asset》（財資雜誌）所舉辦「The Asset ESG Corporate Awards 2019- Best Initiatives:Innovation Highly Commended Initiative」（最佳創新倡議獎-高度推薦）肯定。

富邦證券表示，這次能以「理財悍將2.0智能理財平台」獲得國際專業評鑑的殊榮，為富邦證券奠下「肩負社會責任」重大的里程碑，同時，更是對於富邦證券提升差異化數位服務的肯定，未來，富邦證券將繼續肩負客戶的信任，扮演好客戶財富管理好管家的角色，不間斷導入FinTech的創新技術，為客戶守護資產。

富邦證券今年中開辦「理財悍將2.0」，成為同業第一家將財富管理指定單獨運用金錢信託結合專家團隊及智能理財的券商，提供投資人便捷且完整理財功能，只要持有富邦證券戶，在電子交易平台即可線上開立財管信託戶，以跳脫傳統方式，透過線上互動諮詢，藉由線上簽署契約及KYC後，便可交由理財悍將協助其進行定期定額投資操作。

其中的「自動再平衡服務」更是力求創新，強調投資理財全自動化，投資人約定好後自動扣款、自動投資、依據智能模組及大數據運算自動再平衡，對於無暇關注金融市場的投資人，提供了完整守護財富絕佳的智能理財服務。

「富邦理財悍將2.0」的四大亮點為：一、以ETF作為資產配置的核心商品，投資標的涵蓋各地區的股市、債市等市場主流的ETF，且ETF具有費用低廉、風險分散、多元化投資效果等優點；二、以定期定額分散投資時機以達到長期投資，資產增值之目的，只要理性投資，紀律理財，就有機會創造「微笑曲線」；三、以再平衡提供理財自動化服務，為客戶省去盯盤時間成本與壓力，達

成輕鬆理財的目的；四、紀律投資，克服追高殺低的人性弱點，理財悍將2.0以專業資訊搭配演算法為投資人決策，無人為主觀判斷且不受情緒左右，能判斷買賣時機並果斷執行，故能創造相較之下優異的操作績效。

富邦證券勇奪《財資雜誌》ESG大獎殊榮，由富邦證券香港資深協理彭文俊代表領獎。 ...
富邦證券勇奪《財資雜誌》ESG大獎殊榮，由富邦證券香港資深協理彭文俊代表領獎。 圖？富邦證券
分享

富邦ETF財富管理

延伸閱讀

金管會「追星趕港」 高階財管2.0 拚下季上...

渣打銀推出「優逸理財」 鎖定中高資產族

蔡依林談理財自稱很單純　最喜歡這方法

高殖利率誘人 合庫、中信推新興優先順位債基金

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

連線銀行、將來銀行兩家純網銀申設 公平會審查過關

2019-12-18 15:17

台IPO募資額兩岸三地成長幅度最高 明年IPO有三大關鍵

2019-12-18 13:31

彰銀關愛獨老 年菜送到家

2019-12-18 02:43

玉山黃金種子 獲國際認證

2019-12-18 02:43

兆豐友善服務 雙語分行催動國際化

2019-12-18 02:43

國人退休金缺口大 新壽吳欣盈開藥方

2019-12-18 02:43

國銀雙語服務 十年內落實

2019-12-18 02:43

2年期定存單利率 跌至七個月低點

2019-12-18 02:18

新台幣升升不息 叩關29元

2019-12-18 02:18

媲美星港財管方案 估17銀行入選

2019-12-18 00:38

金管會「追星趕港」 高階財管2.0 拚下季上路

2019-12-17 23:48

外幣保單降溫 銷售大衰退

2019-12-17 23:20

彭博：美中第一階段協議 可望繼續支撐新台幣匯率升勢

2019-12-17 18:23

Visa警告：在加油站刷卡 小心被駭

2019-12-17 16:43

金管會：期望2030年 全體國銀提供雙語服務

2019-12-17 16:25

央行出手、熱錢沒在怕 新台幣收30.21元、近一年半新高

2019-12-17 16:23

觀察站／台股再創29年新高 經濟真有那麼好？

2019-12-17 14:47

台幣早盤勁揚1角 升值幅度亞幣之冠

2019-12-17 14:42

媲美星港財管方案門檻過高？ 顧立雄：避免削價競爭

2019-12-17 13:16

悠遊卡公司電支業務 「悠遊付」正式上線

2019-12-17 12:42

哈日族別再猶豫 日圓貶至近1年新低

2019-12-17 12:31

配合雙語國家政策 兆豐、星展建置雙語示範分行

2019-12-17 12:11

指享退．大樂活專欄／水缸理論投資 安享第二人生

2019-12-13 02:38
看更多

熱門文章

Visa警告：在加油站刷卡 小心被駭

2019-12-17 16:43

新台幣升升不息 叩關29元

2019-12-18 02:18

遭爆料內鬼盜賣iPhone零件 鴻海發布聲明回應了

2019-12-18 12:34

三星PCB策略轉彎 台廠利多

2019-12-18 01:12

這兩大因素影響 去年赴中國工作人數創近11年新低

2019-12-17 18:42

30歲女生工作7年完全沒存款 網分析吐槽：太天真

2019-12-17 21:10

人才外流 大專以上赴海外就業大增

2019-12-18 00:31

遠航復飛希望渺茫 民航局一口氣公布2周國內加班機

2019-12-17 18:53

影╱4員工口徑一致 出面堅信停飛是謠傳「相信遠航」

2019-12-17 15:41

拖了13年…雙子星簽約 總投資606億

2019-12-17 23:41

央行出手、熱錢沒在怕 新台幣收30.21元、近一年半新高

2019-12-17 16:23

配偶互贈房產 契稅不能減免

2019-12-18 02:33

他花2小時剖開養一年的豬公 網讚：都可買gogoro了

2019-12-17 20:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

國人退休金缺口大 新壽吳欣盈開藥方

2019-12-18 02:43

鴻海董座劉揚偉：三項條件兼具 在大企業中脫穎而出

2019-12-17 23:11

彭博：美中第一階段協議 可望繼續支撐新台幣匯率升勢

2019-12-17 18:23

用電大戶條款 可溯及既往

2019-12-17 23:19

金管會「追星趕港」 高階財管2.0 拚下季上路

2019-12-17 23:48

報遺產稅 遺囑執行人優先

2019-12-18 02:33

外幣保單降溫 銷售大衰退

2019-12-17 23:20

12年5次流標！雙子星要動工了 許崑泰被譏「頭殼壞掉」也要做

2019-12-18 11:23

SEMI：明年晶圓廠設備支出攀高

2019-12-18 00:48

美課鋼品反規避稅 台廠無礙

2019-12-17 23:54

大讚陽光基金會汽車美容中心 郭台銘允投資

2019-12-17 15:27

5G手機助攻 雙鴻2020年EPS挑戰18元

2019-12-18 09:04

遭爆內鬼轉賣iPhone零組件瑕疵品 鴻海發兩點聲明回應

2019-12-18 12:41

經濟解析／五大支柱加持 這幾家撐起台灣半導體榮景

2019-12-18 11:17

未足額提撥舊制勞退金 2家企業各遭罰36萬元

2019-12-17 17:39

大同擬對大同日本增資 充實營運資金拓展市場

2019-12-17 18:53

英特爾揪伴 攻邊緣運算

2019-12-18 01:12

三因素…電子業掀南向潮

2019-12-18 01:12

渣打推出轉帳不用離開聊天軟體 全台首創上線

2019-12-17 16:59

外幣保單宣告利率直直落 10月只賣241億元

2019-12-17 19:21

川普提高工作簽證門檻 去年台人赴美工作減6,000人

2019-12-17 19:23

台商回台投資又一樁 美喆KY砸25.13億落腳台南建新廠

2019-12-17 18:45

5G競標金額 衝向400億

2019-12-18 01:23

75歲還在創業 施振榮自嘲自己是最老的創業家

2019-12-18 11:15

渣打銀推出「優逸理財」 鎖定中高資產族

2019-12-17 20:44

大成攜日商 打造最大雞蛋廠

2019-12-18 01:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top