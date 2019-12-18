富邦證券 獲《財資雜誌》ESG大獎肯定

繼贏得財訊FinTech創新應用獎後，富邦證券數位金融服務再傳捷報，榮獲國際知名財經媒體《The Asset》（財資雜誌）所舉辦「The Asset ESG Corporate Awards 2019- Best Initiatives:Innovation Highly Commended Initiative」（最佳創新倡議獎-高度推薦）肯定。

富邦證券表示，這次能以「理財悍將2.0智能理財平台」獲得國際專業評鑑的殊榮，為富邦證券奠下「肩負社會責任」重大的里程碑，同時，更是對於富邦證券提升差異化數位服務的肯定，未來，富邦證券將繼續肩負客戶的信任，扮演好客戶財富管理好管家的角色，不間斷導入FinTech的創新技術，為客戶守護資產。

富邦證券今年中開辦「理財悍將2.0」，成為同業第一家將財富管理指定單獨運用金錢信託結合專家團隊及智能理財的券商，提供投資人便捷且完整理財功能，只要持有富邦證券戶，在電子交易平台即可線上開立財管信託戶，以跳脫傳統方式，透過線上互動諮詢，藉由線上簽署契約及KYC後，便可交由理財悍將協助其進行定期定額投資操作。

其中的「自動再平衡服務」更是力求創新，強調投資理財全自動化，投資人約定好後自動扣款、自動投資、依據智能模組及大數據運算自動再平衡，對於無暇關注金融市場的投資人，提供了完整守護財富絕佳的智能理財服務。

「富邦理財悍將2.0」的四大亮點為：一、以ETF作為資產配置的核心商品，投資標的涵蓋各地區的股市、債市等市場主流的ETF，且ETF具有費用低廉、風險分散、多元化投資效果等優點；二、以定期定額分散投資時機以達到長期投資，資產增值之目的，只要理性投資，紀律理財，就有機會創造「微笑曲線」；三、以再平衡提供理財自動化服務，為客戶省去盯盤時間成本與壓力，達