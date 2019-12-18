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台IPO募資額兩岸三地成長幅度最高 明年IPO有三大關鍵

2019-12-18 13:31聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

（左起）勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲、勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營...
（左起）勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲、勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營運長洪國田。圖／勤業提供
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勤業眾信聯合會計師事務所今天舉辦「台灣資本市場發展趨勢與展望」記者會，預期2020年台灣資本市場審慎樂觀，朝掛牌家數至少40家、募資金額200億元，家數較今年的35家略增，募資額較今年的280億元減少。產業整合、打造特色資本市場及接軌國際資金，是為台股增添活水的三大關鍵。

勤業提醒，美中貿易戰引發的轉單效應、中國資本市場磁吸效應、資金稅務規劃及美國總統大選，可能造成明年經濟成長的挑戰。

回顧2019年台灣資本市場，勤業指出，資本市場創造出史上最長萬點、指標性大型股問世、募資金額高、及以高科技聚落為主四大特點。新掛牌上市櫃企業家數為35家，整體募資金額達280億元，平均募資額成長超過一倍，前五大募資股募得185億元，金額占整體65%比重，為五年來最佳表現。

勤業總裁賴冠仲指出，台灣上市櫃企業平均市值自2017年以來逐年升高，顯示台灣資本市場近幾年也有幾間大企業申請上市櫃，整體而言更重「質」的發展，值得後續關注。

勤業審計服務部營運長洪國田表示，台灣資本市場發展成熟且穩定，儘管國際經濟局勢變化多端，產業整體募資表現仍正向成長，大型股募資金額占比也呈現回升趨勢。2019年最大募資股來自汽車租賃業的「和潤」，共募得約91.5億元（占32%）；第二大募資股則由隸屬科技產業的「緯穎」，以募得59.6億元（占21%）的紀錄登榜，兩家企業募資金額創下近五年來前三高的紀錄。

觀察亞太IPO市場，2019年香港共有161家企業掛牌，家數雖較去年的208家為低，但募資金額由10891億元，成長至11848億元，企業平均募資金額達73.6億元。中國資本市場總計有196家企業掛牌，較去年同期105家高，募資金額成長至10846億元，每家企業平均募資金額為55.3億元；陸股「科創板」開市後，為資本市場帶來更多具投資價值的高成長性公司。

洪國田分析，2019台灣企業平均募資額成長幅度為兩岸中最高，上市櫃企業二次籌資（SPO）家數維持124家既有水準，但轉換公司債和現金增資金額表現皆屬近五年較低，主要是因美中貿易戰衝擊股市及股價，使企業調整籌資時機與目的；《境外資金匯回專法》成為企業挹注成本較低的新選擇。

勤業歸納，美中貿易戰延燒、全球經濟成長減速及地緣政治、全球反避稅浪潮及鄰近資本市場引力，為影響2019年台灣資本市場表現的四大關鍵因素。展望未來，勤業眾信期許透過「鼓勵產業整合、打造特色資本市場、接軌國際資金」，成功為台股增添活水，為人才、資金、市場打造全方位平台。

2015年～2019年 臺灣資本市場總覽。圖／勤業提供
2015年～2019年 臺灣資本市場總覽。圖／勤業提供
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募資資本市場

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