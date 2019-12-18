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新台幣開盤 貶值1分

2019-12-18 09:05經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

新台幣今（18）日早盤以30.220元兌1美元，貶值1分開出。

新台幣昨日終場升值5.3分，以30.210元兌1美元作收；今早台股開低，新台幣也貶值開出。

新台幣台股

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