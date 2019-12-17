高資產族進階版財管方案 明年首季上路

香港反送中為台灣金融業迎來新契機，金管會要追星趕港，針對資產逾一億元以上銀行高資產客戶，推出進階版財富管理2.0方案，正在業界商議，銀行局副局長莊秀媛表示，草案明年元月法規預告，最快第1季上路，符合條件業界可遞件申請，審視以三年為一期。

金管會主委顧立雄本周一（16日）特別召開業者開會研議財富管理方案公聽會，邀央行、金融總會、券商公會、銀行與信託公會、金融研訓院、投信投顧公會等一同參與，從商品面和程序面鬆綁金融商品，進行意見交流。

莊秀媛說，考量上億高資產開放商品均屬較高風險、高複雜度，且為確保理財業務辦理品質，未來針對可辦理高階資產財管的銀行擬採「差異化管理」，可申請的銀行必須符合財務結構、管理資產規模、守法性、內控與風管、經營能力與投入資源等五大門檻，業者初步有17家銀行入圍。

不過莊秀媛表示，五大門檻中業者對於資產規模的標準尚有意見，顧立雄同意由業者提出建議的計算方式，再供金管會參考。第1季法規公布可接受申請後，金管會也會審視是否符合資格，以三年為一期，再決定是否續期。

銀行局推出的草案高階資產財富2.0有開放業務，只比目前現行的財管方案，有增加新的三項，包括一、鬆綁外國債券信評不受BB評等限制、打通OBU（金融境外中心）和DBU（外匯指定銀行）兩者商品渠道，讓過去只准在OBU的境外法人或自然人，才能買得到的結構型債券或未核備的外基金，建議採私募方式賣給DBU理財大戶。此外將開放銀行發行「外幣結構型金融債」可賣給高端理財戶。

至於跟匯率與台股有關，顧立雄考量匯率與股市穩定都是很重要的考量之一，後續需待央行再討論，有適當配套下會作研議。

因此此次開放沒有一項結構型或衍生性商品准許連結台幣匯率指數，外幣結構型金融債也不能連結台幣匯率指數。OBU銷售給理財大戶、涉及台股股權的衍生性商品，免再逐案申請核准，但禁止台幣計價（全外幣計價）、也禁連結單一個股。另外，金管會會中也採納業者建議高階資產財管可用數位化方式，接受客戶申請及行動裝置信賴可驗證方式，提供數位化需求彈性。