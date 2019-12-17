渣打銀推出「優逸理財」 鎖定中高資產族

渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）今日宣布推出多項全新服務與產品。鎖定新興富裕族群的「渣打優逸理財」，提供貼近千禧世代需求的資產增值方案，搭配全新數位平台，協助客戶輕鬆開啟理財之路。全台首創「SC Keyboard Banking」，及搭載智能客服Chatbot 的渣打銀行LINE官方帳號也同步上線，專業結合數位，全方位打造更貼心便捷的新世代理財思維。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，「渣打優先理財」的專業規劃與諮詢，獲得客戶與社會正面肯定，已成為台灣財富管理市場的領導品牌。去年推出頂級「渣打優先私人理財」服務，也獲得客戶熱烈迴響。我們看好台灣新興富裕族群的成長潛力，加上新世代理財意識抬頭，今年推出全新「渣打優逸理財」，鎖定平均往來資產新台幣80萬至300萬的新興富裕族群，以直接、生活化的金融優惠，搭配使用方便的數位平台，要成為千禧世代首選的數位金融服務專家。

根據渣打集團內部調查結果，存款為台灣新興富裕族群最常使用的投資理財商品，且有近半數新興富裕族群取得理財資訊的主要管道來自網路，顯示新世代消費者對於數位平台與網路資訊的高黏著度。而能兼顧理財與生活的銀行服務，才是新興富裕族群的理想金融夥伴。林素真指出，「渣打優逸理財」涵蓋全方位的生活化禮遇與金融優惠，並結合數位金融，打造輕鬆理財之道。

為因應現代消費者習慣透過手機處理所有事，渣打銀行同步宣布推出「SC Keyboard Banking」，是全台首創的社群金融解決方案，用戶在社群平台聊天過程中就能完成轉帳或發紅包，讓銀行服務無縫融入消費者的生活。此外，渣打銀行LINE官方帳號也同步上線，搭載智能客服Chatbot「Stacy」，運用大數據與機器學習，讓客戶的問題在彈指間就能獲得解答。