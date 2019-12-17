外幣保單宣告利率直直落 10月只賣241億元

外幣保單宣告利率直直落，買氣也受影響。金管會今（17）日公布，今年前十月外幣保單新契約保費收入為新台幣4,219億元，較去年同期衰退22%，其中單月新契約僅241.28億元，較9月再減13.35%，但較去年10月同期退幅度更逾五成，創下今年單月年減率最高紀錄。

金融監督管理委員會保險局公布，今年前十月外幣保單新契約保費收入4,219億元，較去年同期衰退22%；其中，投資型衰退最多，較去年同期衰退37%，傳統型年減11%。截至9月累計外幣保單還有3968.76億元，單月新增新契約僅241.28億元，較去年10月同期517.82%，衰退幅度更逾53%，是今年以來單月衰退幅度最大，主要是10月外幣傳統保單衰退的幅度擴大，顯示宣告利率的影響逐步顯現。

整體壽險業辦理外幣保單的前三名業者，傳統型前三名分別為新壽、國壽與南山人壽；至於投資型保單前三名為法國巴黎人壽、南山人壽與國壽。

從各幣別來看，今年前十月美元新契約保單保費收入117.72億美元，較去年同期衰退21%；其中，投資型衰退最多，新契約保費收入為29.74億美元，較去年同期衰退40%；傳統型則有87.98億美元，年減11%。傳統型前三大為新壽、國壽與南山；投資型前三名為法國巴黎人壽、南山與國壽。

今年前十月澳幣新契約保費收入為11.67億澳元，年減3%；其中，投資型新契約保費收入3.9億澳元，較去年同期減少29%；傳統型則有7.77億澳元，較去年同期成長19%。

今年前十月人民幣新契約保單保費收入為51.26億人民幣，較去年同期衰退45%；其中，投資型保費收入為48.28億人民幣，年衰退幅度高達46%；傳統型則有2.98億人民幣，年減4%。