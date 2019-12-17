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網路投保台灣人壽傷害險 三種附約自由配

2019-12-17 18:42經濟日報 記者陳怡慈/台北即時報導

騎乘機車或搭乘大眾交通運輸工具，是許多小資族外出時的代步方式，中國信託金控子公司台灣人壽呼籲，交通意外往往發生在一瞬間，提醒機車主投保傷害險保單，應考量能保障到意外失能與死亡給付、以及骨折傷害等，均應納入投保選擇，如此馬路如虎口的騎乘，才能確保機車主的人身保障。

台灣人壽指出，共享經濟崛起，越來越多人使用美食外送及共享機車新風潮帶動下，車禍事故層出不窮、外送員之死更喚起社會大眾對傷害險的重視，根據北市府交通局統計，2018年台北交通事故中，機車騎士受傷人數占比就高達75%，嚴重甚至出現骨折、昏迷等情況。

如果只有投保機車強制險、第三人責任險，而沒有傷害險，不幸發生車禍時，就僅能賠償第三人傷害及財損，駕駛人自身沒有任何保障。

台灣人壽推出的網投「唯e守護傷害險」，主打低保費高保障，並因應不同族群的需求，特別規劃一張主約可自由搭配三種附約，不僅選擇彈性，且一年一約無負擔，轉帳繳費還可享保費1%折減。

以30歲李先生，職業類別屬第二類的外勤人員上班族為例，李先生投保保額新台幣100萬元的台灣人壽唯e守護傷害險主約，搭配三張附約，分別為100萬元保額的「Fun心生活特定意外身故傷害保險附約」，保額25萬元的「Fun心生活燒燙傷傷害保險附約」，及保額10萬元的「Fun心生活骨折傷害保險附約」，年繳保費僅1,435元，平均一日保費不到四元，為經濟實惠的保障安排。

台灣人壽為鼓勵客戶多運用網投商品規劃不同的保障需求，創新導入數位貼心服務，包括可使用Apple pay支付功能；「一鍵轉寄」可將各項保險資訊，Line分享朋友。而台灣人壽近期也舉辦「揪我第一名 好險達人大PK」活動，即日起至2020年2月28日止，凡符合條件者即可參加「揪友投保、傷害險2抽1」，有機會把最大獎SOGO禮券3萬元帶回家。

台灣人壽保險保費

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