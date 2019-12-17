彭博：美中第一階段協議 可望繼續支撐新台幣匯率升勢

彭博資訊分析，新台幣匯率可望繼續走強，原因是美中兩國達成的第一階段貿易協議，並未全面取消懲罰性關稅，意味著新台幣匯率將繼續受惠於隨貿易戰而來的供應鏈重整趨勢。

新台幣對美元匯率17日升值5.3分，收在新台幣30.21元兌1美元，寫下近一年半來新高。

彭博資訊報導，台灣的貿易仍保持順差，支撐了新台幣匯價。台股也是另一個支撐新台幣漲勢的因素，台股17日在外資持續買進帶動下，收盤突破12,000點大關，為1990年以來首見。