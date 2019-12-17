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在加油站刷卡好方便？Visa警告：小心被駭

渣打推出轉帳不用離開聊天軟體 全台首創上線

2019-12-17 16:59聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

渣打銀行今宣布，針對平均往來資產新台幣80萬至300萬的理財族群，開發全台首創的「SC Keyboard Banking」，結合5大社群軟體，轉帳與查匯率時不需要再從社群媒體跳轉到銀行APP。

為因應現代消費者習慣透過手機處理所有事，渣打銀行今宣布推出「SC Keyboard Banking」，為全台首創。突破傳統必須在聊天應用程式與金融服務平台或App之間轉換的麻煩，直接把銀行服務功能「放進」消費者的手機輸入鍵盤，用戶在社群平台聊天過程中就能完成轉帳或發紅包，甚至是查匯率。

渣打銀這次請來歌手蔡依林擔任代言人，蔡依林今在記者會現場表示，過去沒有「SC Keyboard Banking」之前，參加餐敘要分攤錢必須記錄所有參加餐敘者朋友的帳戶號碼，現在有這服務很方便。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，渣打銀行「SC Keyboard Banking」適用各種社群或通訊軟體，包括LINE、Whatsapp、WeChat、Facebook Messenger等。渣打銀行客戶於行動網銀「SC Mobile」App內啟用「SC Keyboard Banking」，並於手機設定的鍵盤功能新增完成後，不須另外下載其他程式即可開始使用。

渣打銀行今宣布推出「SC Keyboard Banking」，為全台首創。記者戴...
渣打銀行今宣布推出「SC Keyboard Banking」，為全台首創。記者戴瑞瑤／攝影
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歌手蔡依林擔任渣打銀行代言人。記者戴瑞瑤／攝影
歌手蔡依林擔任渣打銀行代言人。記者戴瑞瑤／攝影
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渣打銀行手機軟體

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