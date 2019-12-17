金管會：期望2030年全體國銀提供雙語服務

金管會主委顧立雄今天參訪位於天母的星展銀行、兆豐銀行的雙語分行。他參訪後受訪表示，金管會期待國內所有銀行都要建置雙語環境，配合國發會2030年雙語國家藍圖，希望2030年所有國內銀行都要有提供雙語服務的能耐。

顧立雄今天先後參訪星展銀與兆豐銀的雙語分行，參訪後他受訪表示，星展銀原來母國就是雙語環境，本來對雙語分行就很有經驗，把母國銀行的經驗複製到台灣來。另值得看的是國內銀行、泛公股銀行，「讓我驚豔的是，兆豐不只一部分銀行建置雙語，目標是2028年全國兆豐分行都要有雙語環境，這部分的雄心是不錯的。」

顧立雄表示，期待其他國內銀行要努力建置雙語服務，配合國發會的2030年雙語國家藍圖，希望2030年所有國內銀行都有提供雙語服務的能耐。提供雙語服務的配備，初期在建置上會辛苦一點，但之後其實不會增加太多成本。

所謂雙語服務，顧立雄說明，並不是要求每位銀行行員都要會雙語，而是希望每家分行一、兩位行員會講雙語，尤其是針對外匯服務，當國外客戶進來時能提供友善環境，即使是在鄉下的分行，也希望外國人需要時可得到友善的服務。