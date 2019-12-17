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金管會：期望2030年全體國銀提供雙語服務

2019-12-17 16:25聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

金管會主委顧立雄今天參訪位於天母的星展銀行兆豐銀行的雙語分行。他參訪後受訪表示，金管會期待國內所有銀行都要建置雙語環境，配合國發會2030年雙語國家藍圖，希望2030年所有國內銀行都要有提供雙語服務的能耐。

顧立雄今天先後參訪星展銀與兆豐銀的雙語分行，參訪後他受訪表示，星展銀原來母國就是雙語環境，本來對雙語分行就很有經驗，把母國銀行的經驗複製到台灣來。另值得看的是國內銀行、泛公股銀行，「讓我驚豔的是，兆豐不只一部分銀行建置雙語，目標是2028年全國兆豐分行都要有雙語環境，這部分的雄心是不錯的。」

顧立雄表示，期待其他國內銀行要努力建置雙語服務，配合國發會的2030年雙語國家藍圖，希望2030年所有國內銀行都有提供雙語服務的能耐。提供雙語服務的配備，初期在建置上會辛苦一點，但之後其實不會增加太多成本。

所謂雙語服務，顧立雄說明，並不是要求每位銀行行員都要會雙語，而是希望每家分行一、兩位行員會講雙語，尤其是針對外匯服務，當國外客戶進來時能提供友善環境，即使是在鄉下的分行，也希望外國人需要時可得到友善的服務。

顧立雄也表示，雙語環境不只是人才，在銀行表單建置上也要提供英文版本，國內銀行習慣以一張表單由中英文並列，但星展銀行是中文版本與英文版本，「從消費者觀點來看，我認為可參考星展的作法，若表單是中英文並列，有部分因為是給行員看或是說明事項沒有全部翻譯，我認為既然是給消費者使用的表單，表單可以全英文最好。」

星展銀行雙語分行。記者戴瑞瑤／攝影
星展銀行雙語分行。記者戴瑞瑤／攝影
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兆豐銀行雙語分行。記者戴瑞瑤／攝影
兆豐銀行雙語分行。記者戴瑞瑤／攝影
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顧立雄(左)參訪雙語分行，了解國外顧客感想。記者戴瑞瑤／攝影
顧立雄(左)參訪雙語分行，了解國外顧客感想。記者戴瑞瑤／攝影
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顧立雄(左)參訪雙語分行，與星展銀行總經理林鑫川(中)一起了解國外顧客感想。記者...
顧立雄(左)參訪雙語分行，與星展銀行總經理林鑫川(中)一起了解國外顧客感想。記者戴瑞瑤／攝影
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兆豐銀行顧立雄星展銀行

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